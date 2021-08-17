〈財報前瞻〉思科Q4可望受惠後疫情IT支出潮 但供應短缺仍然棘手

後疫情時期，各家企業 IT 支出增加，思科 (CSCO-US) 應可受惠，但短期內可能仍遭零件短缺抑制成長。該公司將於 週三盤後將公布會計年度第四季財報。

思科第四財季 (7 月 31 日止) 預期

營收成長：6% 至 8%

EPS (非 GAAP)：81 美分至 85 美分

毛利率 (非 GAAP)：64% 至 65 %

若按財測最頂線計算，這將會是思科自 2012 年以來最佳季度成長。

華爾街第四財季共識預期

營收：年增 7.2% 至 130 億美元

EPS (非 GAAP)：82 美分

針對 10 月止的一季，華爾街預期共識

營收：128 億美元

EPS (非 GAAP)：81 美分

在公布第三季財報時，執行長 Chuck Robbins 曾預警，由於供應鏈問題可能至少會持續到年底，否則營收財測可以更高。思科一直看到零件定價高於正常，以及運費飆升。

進入本季，華爾街相當看漲，因為思科受益於眾多因素，例如更注重資安的混合式工作環境，以及數據中心支出強勁。

摩根士丹利分析師 Meta Marshall 上週研究報告寫道，近期檢視供應鏈發現，「需求環境仍然強勁，因為經銷商備貨略高於計畫，但供應鏈問題抵消部分。」

Marshall 重申了她對該股的「加碼」評級和 57 美元的目標價，並指出未來幾季的需求力道支持上行，但供應限制仍是縮限的因素。她稱，與經銷商的通話發現，「交貨時間仍遭延遲且不可預測」，且部分產品漲價後「顧客回響不佳」。Marshall 寫道，某些產品的交貨時間已延長至 40 到 50 週。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 同樣維持思科「優於大盤」的評級，以及 62 美元的目標價。

他認為，儘管存在供應問題，但在強勁的 IT 支出環境、服務提供商需求復甦，加上與去年同期的比較相較輕鬆的推動下，應可「持續向上。」

Daryanani 認為，思科將公布上修且優於預期的季度業績表現。「我們檢視思科生態系統後發現，雖然渠道層面的需求仍然強勁，但累積訂單增加，且持續供應鏈驅動的問題越來越多，我們認為這將會減少但不會抹滅思科的上行空間。」

花旗分析師 Jim Suva 較為謹慎，其研究報告寫道，投資者的重點可能是毛利率，以及該公司轉嫁成本給顧客的能力。「儘管需求環境改善，我們不認為投資者會預期思科遠勝預期並上修，我們仍謹慎看待思科取得市場份額並恢復到先前成長率的能力，所以我們保持觀望態度。」

思科週一下滑 0.34%，收 56.28 美元。