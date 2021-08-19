特斯拉「交車地獄」恐未解 讓買家苦等數月仍無法交車

CNBC 引述知情人士報導，加州和佛州一些特斯拉 (TSLA-US) 買家所預購的車子交付延誤，等了數周、甚至數個月仍未交車，顯示特斯拉似乎仍在與「交車地獄」搏鬥。

特斯拉今年稍早坦言 Model S 交貨延誤，但顧客透露，Model Y 也有同樣情形。買家在等待交車期間，只能靠向親友借車、花錢租車或叫車應急。

這顯示特斯拉執行長馬斯克可能還在與「物流和交付地獄」(delivery logistics hell) 搏鬥。馬斯克曾在 2018 年特斯拉衝刺產量期間提及這個狀況，特斯拉最近兩季發布財報，也在電話會議中提到供應鏈短缺問題。

特斯拉今年第 2 季交付 201,250 輛車，刷新公司歷來紀錄，比去年同期暴增 144%。

加州一名特斯拉的銷售人員透露，負責銷售和交車業務的同事試圖安撫沮喪的客戶，卻無法從公司高層或加州費利蒙 (Fremont) 廠獲得足夠的資訊。別州甚至有一名同事因為直接寫信詢問馬斯克等高層，而被裁員。

內部人士說，銷售和交車人員都知道，特斯拉遭遇零件短缺的問題，費利蒙廠導入新機械也面臨挑戰，該公司在最近兩次法說會已提及這些情況。

車主透露，特斯拉官網原本提供的 Model Y 交車時間是四到八個禮拜，符合他預想的 7 月 26 日當周到貨。但等到他在網路下單並支付 100 美元費用後，特斯拉網站顯示的交車日期是 8 月 10 日，而且持續變動，周一顯示為介於 9 月 4 日到 9 月 24 日。

包括特斯拉在內，車用晶片短缺正迫使眾多車廠生產或交車延誤，包括福特純電動休旅車野馬 Mach-E、電動卡車新創公司 Rivian 的 RIT 等。