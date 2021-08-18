美國在晶片業砸錢對抗中國 日本擔心實力遭進一步削弱

據《路透》報導，美國計畫向晶片領域投入數十億美元資金對抗中國的舉動，引來日本憂心，擔心自身的半導體產業將遭遇新一波打擊。

日本曾經是全球半導體的王者，但在歷經 3 個「失落的十年」之後，他們在全球晶片製造的市占率，已經由半壁江山減至十分之一不到，原因是其客戶轉向了成本更低的競爭對手，而他們也未能保持尖端技術的領先地位。

隨著中國和美國在貿易戰和安全問題的推動下，加大各種晶片製造的支援力道，日本官員們擔心，日本在晶片製造業將完全被擠出去。

日本經濟產業省今年早些時候發布的文件顯示，至 2030 年，日本在晶片產業的份額可能為零。

日本官員們擔心，藉由吸引台積電等亞洲晶片代工巨頭進駐美國本土，美國可能吸引其他公司效仿。

日本經濟產業省 IT 行業主管 Kazumi Nishikawa 表示，雖然這種轉變可能不會立即到來，但「從長遠來看可能會發生」。

Nishikawa 擔心的公司包括晶圓製造商 Shin-Etsu Chemical 和 Sumco ，光阻劑供應商 JSR 公司以及生產機械製造商 Screen Holdings 和 Tokyo Electron。

這些公司均表示，他們目前並沒有將生產轉移到美國的計畫。

為了留住他們，日本需要晶片代工廠來購買他們的晶圓、機械和化學品，並確保為本國汽車公司和電子設備製造商，提供穩定的半導體供應。

台積電是一個可能的機會，這家公司已在東京附近建立了一個研發中心，而且據稱在考慮建廠。

然而，日本產業政策的成功將取決於資金。

截至目前，日本已撥款 5000 億日圓 (45 億美元) 來加強技術供應鏈，以幫助企業應對新冠疫情期間，晶片和其他組件的短缺問題，並推動向 5G 的轉型。

不過，和其他國家相較，這一金額並不算多，仍是日本的隱憂。