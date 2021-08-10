Fed兩名官員表示縮減購債在即 正推進升息討論

亞特蘭大聯準銀行總裁 Raphael Bostic 與里奇蒙聯準銀行總裁 Thomas Barkin 周一（9 日）表示，美國經濟正在迅速成長，儘管就業市場仍有改善空間，但通膨水準已經達到滿足開始升息的條件之一。

Bostic 預期 Fed 在今年第四季開始縮減購債，但如果市場就業保持近期的強勁成長步伐，也不排除會更早開始。此外 Bostic 與 Barkin 都表示，根據各自的評估認為通膨率已達聯準會 (Fed) 設定的 2% 門檻，也就是其中一項升息條件。

他們的言論表明，在 Fed 官員討論如何與何時縮減購債的同時，也在更詳細的討論如何才能在新框架下實現 Fed 的通膨目標。

Bostic 預期 Fed 將在明年底開始升息，他指出，核心的個人消費支出物價指數（PCE）的 5 年平均年成長率在 5 月達到 2%。他說：「有許多因素讓我們認為目前可能達到這個目標，但 Fed 官員尚未就權衡標準達成共識，這是 接下來要討論的問題。」

Barkin 表示，今年的高通膨可能是滿足 Fed 升息的指標之一，不過在升息前，就業市場仍有復甦空間。他認為，通膨率已達 Fed 升息條件的 2%，而且未來也將為維持在這個水平。

他們的評論也呼應聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 上個月的看法，布拉認為按照 Fed 偏好的通膨指標將會遠高於 Fed 的 2% 目標。

勞動市場仍然不及 Fed 目標

Bostic 表示，隨著疫情期間通膨率上升，Fed 實際上已達到通膨方面的「實質進展目標」。他也說在就業市場仍需有更多進展，不過這個目標有望在 1、2 個月強勁的就業表現後達成。

他也表示，這可能使 Fed 在 10 月至 12 月之間實施縮減購債，但如果 8 月就業表現也比預期強的話，可能還會更早實行。

另一方面，Barkin 並未具體說明 Fed 何時會開始縮減購債，但他表示，正在觀察就業與人口的比率，評估勞動市場是否已朝 Fed 的目標取得實質進展。

至於縮減購債的規模，Bostic 表示，他支持一種「平衡」的方式，即以同樣的速度減少抵押擔保證券 (MBS) 與公債購買。他也支持 Fed 以比先前更快的速度縮減購債，並說：「我贊成以相對快的速度進行縮減購債。」

根據去年公布的新框架政策下，Fed 同意將利率維持在接近零的水平，直到勞動市場達成充分就業，平均通膨率達到 2%，並在一段時間內適度超過 2%。

Fed 官員在去年 12 月表示繼續以每個月 1,200 億美元的速度施行購債措施，直到通膨與充分就業目標達成實質進一步進展。