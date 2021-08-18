百度推出「汽車機器人」 具L5自駕能力

週三 (18 日) 百度世界大會 2021 上，百度創辦人李彥宏首度提出「汽車機器人」概念，並公布 Apollo「汽車機器人」在會上展示。

百度「汽車機器人」配置方面，具備 L5 級自動駕駛能力，其次則是搭載語音、人臉辨識等多種互動模式，可分析用戶潛在需求，主動提供服務。百度「汽車機器人」能自己行駛，車內不分駕駛、副駕駛座，所有乘客只需要放鬆坐、躺於車內，想訂機票、門票，汽車也能扮演智慧助理的角色，聽懂指令並幫你安排好預訂行程。

此外，百度「汽車機器人」還具備自我學習和不斷升級能力，是服務各種場景的智慧體。

在外形上百度「汽車機器人」與汽車無異，採用自動鷗翼門、全玻璃車頂與外部感測器融為一體，車內不設方向盤、踏板，且擁有超大曲面螢幕、智慧控制台、變光玻璃、零重力座椅等智慧化裝置。

百度世界大會中還展示百度 AI 出行體驗，第一時間體驗汽車機器人的功用。在行駛中汽車機器人全程自動駕駛，順利因應無保護左轉、避讓行人和其它車輛等複雜場景。

百度還公布全新升級的無人車出行服務平台「蘿蔔快跑」，其結合 Apollo 過去兩年的營運實踐，能向大眾提供商業營運和多元化增值服務。

截至 2021 年上半年，百度 Apollo 自動駕駛出行服務已累計接待乘客超過 40 萬人次，測試里程超過 1400 萬公里，自動駕駛專利數量超過 2900 件，在北京、廣州、長沙、滄州四城開放載人服務。

