百度攜手吉利打造智慧電動車 5年內投資77億美元

百度與吉利合資企業集度汽車 (Jidu Auto) 表示，未來 5 年將會投資人民幣 500 億元（約 77 億美元）製造智慧電動汽車。

集度的投資計畫經路透報導後，在香港上市的百度 (9888-HK) 周五（24 日）股價上漲 1.15% 至每股 210.40 港幣。

集度汽車執行長夏一平（Xia Yiping）表示，這筆資金來自於百度與其他投資人，計畫在 3 年內推出首款電動汽車，未來每隔 1 年或 1 年半將發布一款新車，也打算在 2-3 年內招聘 2,500 至 3,000 人，其中包括 400 到 500 名的軟體工程師。

夏一平說，集度的首款電動車外觀看起來會像個「機器人」，可與人交流情感，目標鎖定年輕客戶，但將透過大數據分析決定最終車型。

夏一平說，集度將使用吉利的開源電動車平台生產汽車，預計明年第三季推出該品牌，計畫一開始直接向客戶銷售汽車，不透過經銷商。

今年 1 月，百度宣布與吉利成立集度，以充分結合智慧駕駛技術與汽車製造能力。百度目前持有吉利汽車 55% 的股份，吉利持有 45%。

集度正考慮使用百度設計的晶片。百度多年來一直在開發自動駕駛、高解析地圖與雲端智慧駕車技術，並於 2017 年成立自駕部門阿波羅（Apollo）。

其他中國公司如手機製造商小米、電信巨頭華為等科技巨頭，也對汽車業懷有雄心壯志。