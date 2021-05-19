〈財報〉百度Q1營收人民幣281億元 成長幅度創兩年新高

週二 (18 日) 晚間百度 (9888-HK)( BIDU-US) 公布第一季營收人民幣 281 億元，年增 25%，市場預估介於人民幣 267 億元～人民幣 275 億元人間。Non-GAAP 歸屬於百度股東純益為人民幣約 43 億元，年增 39%，市場預期介於人民幣 30.59 億元～人民幣 38.72 億元間。

在財報利多的帶動下百度美股開盤跳空勁揚約 4%，不過受到科技類股表現疫弱的影響下最終尾盤收黑 0.2%。

第一季財報數據摘要：

營收人民幣 281.34 億元，年增 25%。

Non-GAAP 營利人民幣 43.62 億元，年增 204%。

Non-GAAP 歸屬於百度股東純益為人民幣 42.97 億元，年增 39%。

Non-GAAP 每股美國存託股稀釋收益人民幣 12.38 元，年增 40%。

研發支出為人民幣 51 億元，年增 15%。

資料來源: 百度財報

公司營運展望

百度 CFO 余正鈞表示，核心業務第一季表現強勁，收入年增 34%，受惠於非廣告收入 (智能雲業務) 年增 70% 所帶動。百度將持續大力投資銷售、研發及營運，為 AI 帶動業務的快速發展提供支援。

百度表示預計第二季營收將介於人民幣 297 億元～人民幣 325 億元之間，年增率介於 14%～25%，這未計算收購 YY 直播的潛在貢獻，而核心營收年增率則介於 20%～33%。

法人觀點

摩根大通指出，百度的雲業務將會是新的成長動力，預計今年雲業務收入年增率能逾 60%，不過，因雲業務及其他投入亦在進一步擴大，有可能使百度獲利帶來壓力。

瑞銀表示，百度目前的股價表現只反映核心搜尋業務及廣告業務的復甦，相信雲業務及造車的發展，將會成為百度今年的催化劑。當中，瑞銀預期百度的雲業務收入，在未來幾個季度將會加速成長，造車方面也有最新進展，旗下 Apollo 平台年內將會擴展 L4 自動駕駛測試至 20 個城市，累計測試里程亦將較去年增加三分之二。

