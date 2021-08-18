〈陸港盤後〉弱勢反彈 市場信心仍不足 恒指小漲0.5%

周三 (18 日)A 股市場開盤漲跌互現，在前一個交易日下跌後，指數暫時回穩，以證券及銀行為主的金融類股進行護盤以對抗外資看空言論，並支撐市場人氣。

外資頻頻出淨中概股，女股神 Cathie Wood 表示，由於中國監管整頓與科技創新戰略不符，Ark 創新 ETF 已全數賣出中概股。另一方面對沖基金 Marshall Wace 創辦人表示，中國整頓科技和教育產業的政策令投資人反感，在美國上市的中國 ADR 已經不值得再冒險。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.2 兆元，日減 8.5%，雖然已經連續 21 個交易日成交金額破兆，但卻是重回兆元水準後最低的成交金額。

港股方面，在連續幾個交易日下跌後，港股今日止跌反彈，不過市場信心依舊低迷，指數買盤承接力道不足，特別是科技類股，在外資退場之際更是成為重災區。

恒生科技指數今日雖然上漲家數遠大於下跌家數，但指數表現依舊平平，收盤只略高於平盤之上，顯示外資與陸資均不願在監管的不確定之下積極搶短。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.11%，報 3485.29 點；科創 50 指數小跌 0.08%，報 1507.99 點；深證成指上漲 0.72%，報 14454.11 點；創業板指小漲 0.75%，報 3248.37 點。

恒生指數上漲 0.47%，報 25867.01 點、恒生科技指數小漲 0.13%，報 6226.69 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 34.33 億元，其中滬股通買超人民幣 25.36 億元，深股通買超人民幣 8.97 億元。

法人觀點

華安證券認為，目前在企業財報公布的旺季，成長型類股受到業績支撐表現會較為突出，加上中國人行保持流動性維持合理充裕，也有利成長型類股。建議投資人在資產配置上可留意具有盈利優勢的主軸。一是成長型類股，如半導體、新能源車產業鏈。二是循環型類股，留意景氣前景佳的產業，如化工及受益製造業升級的通用自動設備等。

