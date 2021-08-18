年底購物季備貨潮湧現 美國西岸37艘貨櫃船排隊入港

美國零售業者正為了年底購物季積極拉貨，使美國西岸的洛杉磯港和長灘港再現「塞港」現象，加上美國國內鐵路運輸壅塞情形仍未解除，都讓美國最大海運門戶的運輸一時之間難以暢通。

美西港口的貨物吞吐量占全美超過三分之一，根據南加州海事交易局 (Marine Exchange of Southern California)，近日有 37 艘貨櫃船在洛杉磯港和長灘港外等待入港，是 2 月以來最多數量，當時為 40 艘船。

船上的貨櫃裝滿美國零售商準備在年底購物季販售的商品。幾個月前，在港外等待入港的船隻只有九艘，尋常時期則不會有船隻停泊，頂多一艘。

洛杉磯港和長灘港的港務主管表示，疫情使供應鏈面臨不確定性，加上零售商提前叫貨，避免貨運延誤影響購物季銷售，都是塞港的主因。

美西塞港只是全球航運瓶頸的縮影，今年在疫情走勢反覆不定的情況下，中國主要港口外曾有數十艘貨櫃船等待入港。

德國運動用品大廠愛迪達 (Adidas) 表示，考量到船運運輸變數，今年的空運使用量增加，但空運所費不貲，讓不少業者卻步，只能苦等。

船商說，較不擁塞的海港可能沒有處理大量貨櫃的能力，而且卸貨後的陸路運輸距離通常更長，很難靠其他港口紓解塞船情形。

德國航運商 Hapag-Lloyd 發言人 Nils Haupt 說：「有時候我們只能等待。主要港口太重要了。」