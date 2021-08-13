舟山港局部關閉 美西港口備戰 航運夢魘恐再臨

中國寧波舟山港受疫情影響局部關閉，去年航運業夢魘可能捲土重來，美西洛杉磯港準備面臨吞吐量再次下滑的考驗。

今年稍早中國鹽田港關閉，曾讓洛杉磯港貨運量下滑，洛杉磯港表示，如今舟山港局部關閉，類似情況可能再次重演。

供應鏈管理公司 Mercury Resources 執行長 Anton Posner 則說，很多租船公司學到教訓，把疫情條款納入保險，不必擔心需為船隻滯留支付費用。

Ifchor North America 合夥人 Emmanouil Xidias 說，航運的情況才剛平靜下來，現在因為 Delta 病毒，又要受到二度打擊。

航運業還在和經濟重啟帶來的報復性需求奮戰，現在因為 Delta 病毒可能很快陷入去年的窘境，當時從食品到電子產品的運輸都因疫情而停擺。

寧波舟山港周五未發布進一步消息，該港主管周四表示，除了關閉的梅山港，其他碼頭都正常運作，目前正把船運公司導引到其他港口，並透過即時平台發布消息。此外，為了減輕衝擊，已經調整其他港口的營運時間，確保客戶貨物可以順利運送。

隨著 Delta 病毒快速擴散，全球大宗航運價格指標「波羅的海乾散貨指數」(Baltic Dry Index) 這一個月來上漲逾 10%。儘管美國港口目前尚未受到明顯衝擊，但中國港口若有貨物被延誤，可能波及仰賴中國貨櫃出口的航運業者。

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