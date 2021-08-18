Fed主席鮑爾：疫情為經濟蒙上陰影

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二（17 日）表示，美國經濟如何度過這波疫情反撲還有待觀察，而被迫與疫情共處的美國學生將成為「非凡的一代」，將更快成熟並對社會帶來更重大影響。

鮑爾出席市政廳一場由學生和教師參加的活動，他雖然沒有提到貨幣政策的前景，也未對 Delta 病例數增加帶來的風險置評，但強調疫情「仍讓經濟蒙上陰影」，不能掉以輕心。

他說：「病毒仍與我們同在... 而且可能持續一段時間。(但) 人們和企業學著應變和適應，和病毒共處。」

鮑爾說：「這是一個非凡的時刻，我相信將造就出非凡的一代人，你們看待世界的方式將與前人不同，因為你們比大多數人更早被迫思考，生活中什麼才是真正重要的。」

鮑爾也說，目前美國疫苗接種速度放緩，而其中一個後果就是 Delta 病毒傳播，他指出，相對其他國家「美國已經落後了」。

Fed 官員將於 8 月 26 日至 28 日懷俄明州的傑克森洞（Jackson Hole）召開重要的年度會議，屆時鮑爾將深入研究政策與經濟前景。

在問答環節中鮑爾談到對 Fed 的看法，他認為儘管 Fed 擁有強大的工具，幫助社會建立一個「廣泛與包容」的經濟，但 Fed 能力有限，不如財政政策有力，也更有針對性。

在數位經濟方面，鮑爾認為數位貨幣變得越來越重要，各國央行紛紛考慮推行數位貨幣，Fed 也正在考慮，他說：「這是一個有趣有具挑戰性的問題。」