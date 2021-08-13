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印尼近一個月內確診數排名全球第三 死亡人數居冠

印尼近一個月內確診數排名全球第三 死亡人數居冠(圖片：AFP)
印尼近一個月內確診數排名全球第三 死亡人數居冠(圖片：AFP)

根據美國約翰霍普金斯大學最新的數據顯示，印尼在過去 28 天內的累計新增確診病例數躍居全球第 3，並且新增死亡病例數位居全球第 1。

由於 Delta 變種病毒傳播快速，而疫苗推出的速度緩慢，印尼地區的疫情在過去近一個月急遽升溫。數據顯示，印尼過去 28 天內，共有 1,079,400 例新增確診病例，另有 42,988 例死亡病例，使得該國累計總確診病例數達到 3,774,155 人，累計死亡人數達到 113,664 人。

從確診病例數來看，印尼位居全球第 3，僅次於美國和印度。若僅從死亡病例數來看，則印尼的死亡病例數高居全球第 1。

有數據顯示，東南亞地區整體疫苗接種率僅 9%，遠落後西歐和北美等先進地區，這些地區有將近一半以上的人口接種疫苗，東南亞地區接種率僅超過非洲和中亞。

目前大部分已開發國家的商業活動已經重啟，但是東南亞大部分地區仍然在應對疫情的惡化，並再度實行防疫封鎖限制，很可能對該地區經濟造成進一步傷害。

美國在過去 28 天內的新增確診病例數則高達 2,242,949 例，排名全球第一，死亡病例數達到 10,465 例。其次是印度，新增確診病例數為 1,089,286 例，死亡病例數達到 17,680 例。與此同時，巴西新增確診病例數為 1,035,536 例，排名全球第四，死亡病例數達到 28,354 例。

從去年疫情爆發以來的總數來看，美國仍然是確診病例數最多的國家，近 3620 萬例，死亡人數超過 61.8 萬人。其次是印度，確診病例數達 3200 萬例，死亡人數近 43 萬人。巴西緊隨其後，確診病例數 2020 萬例，死亡人數超過 47.6 萬人。

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