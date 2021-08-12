疫情再起、多個大港擁堵嚴重 全球貿易進一步受阻

在中國寧波舟山港因疫情而封鎖之後，全球貿易進一步受阻，出口運價也可能持續攀高。

據港口電子數據平台上的聲明，由於系統中斷，寧波 - 舟山港梅山港區的所有進出港貨櫃服務於周三暫停，直至另行通知；寧波市政府在微信聲明中說，港口的一名貨櫃工人新冠病毒檢測呈陽性。

舟山港是世界貨物吞吐量最大的港口。目前貨櫃提貨服務的暫停，讓本已混亂的航運市場雪上加霜。

航運追踪公司 Freightos 研究主管 Judah Levine 表示，如果中國封閉部分港口，那麼運價將繼續攀升，這意味著市場需要增加 25% 的運力來處理相同數量的貨物。

實際上，不單單舟山港，世界上許多主要港口都被 Delta 變種病毒攻陷，幾乎失去了運營能力。

孟加拉吉大港、越南兩大港口凱萊港碼頭和新港蓋梅國際港碼頭，都因疫情進入停擺狀態，並造成運費大漲。

由於東南亞疫情嚴重，目前由此地運往北美的運價已飆漲 15%-25%，至美東運價高達 2 萬 - 2.5 萬美元，至美西運價也已達到 1.6 萬 - 2 萬美元。

美西港口則面臨著另一問題。據洛杉磯港 signal 平台的最新數據，目前在南加州錨地等待的貨櫃船達到 19 艘，在港外等待的船舶 11 艘，平均等待靠泊時間為 5.8 天。

據 Seaexplorer 最新統計，全球塞港停泊貨櫃輪高達 396 艘。

美國貨運代理公司 Flexport 指出，從上海出發，經洛杉磯和長灘港到芝加哥的運輸時間已經從 35 天增加到了 73 天。這意味著，一個貨櫃從始發港出發，再回到始發港，大約需要 146 天，相當於市場上的可用運力減少了 50%。

全球運價在 8 月仍繼續上漲，全球貨櫃貨運指數顯示，中國、東南亞至北美東海岸的海運價格，已經超過了每標準貨櫃 2 萬美元。最新的上海出口貨櫃運價指數為 4225.9，同樣創下歷史新高，比上周上漲 29.6。

Freight Right Global Logistics 創辦人 Kazayan 表示，今年聖誕節產品，早在 5 月就已經開始運送了，只要有空位就會送，他們不會等到 9 月。