全球今年併購交易額創新高 私募基金和上市公司抱現金找標的

今年來全球併購交易累積的金額達到 3.6 兆美元歷史新高，已經超越去年全年的水準，反映低利率和股市大漲的助益。分析師表示，私募基金和上市公司各自坐擁約 2 兆美元現金，加上疫情後的轉型需求，將使併購活動更熱絡。

Refinitiv 數據顯示，今年來截至 8 月 11 日為止，已經宣布的併購案 (包括待完成和已經完成) 總金額累計達到 3.6 兆美元，超越去年一整年累積的 3.59 兆美元。今年來已宣布的併購案共 35,128 件，也比去年增加 24%。

安永 (E&Y) 全球策略與交易諮詢服務副主席 Andrea Guerzoni 說：「併購動能顯示，股市基本面仍強勁。未來 18 到 24 個月將保持這股成交速度，靠新的資金選項和各產業帶動。私募基金需求強勁，加上特殊目的收購公司 (SPAC) 併購回溫，將支持短期到中期的併購活動。」

全球併購活動 10 年來變化。來源: Refinitiv Eikon

併購交易關鍵字：美國、科技業、SPAC

今年併購交易以美國占大宗，金額達 2.14 兆美元。歐洲和亞太地區的併購交易總金額分別為 6,570 億美元和 6,200 億美元。

Wiss & Company 合夥人 Matthew Barbieri 說，資本利得稅調升的可能性，將進一步助長美國的併購活動。

以產業區分，科技業依然是併購活動主力，今年交易額達到 7,990 億美元。金融服務業為 4,420 億美元，工業占 4,380 億美元。

和 SPAC 相關的借殼上市併購交易，今年以來已經達到 4,950 億美元，刷新同期紀錄。這種由上市空殼公司募資併購另一家公司、以使後者上市的手法，因為避開傳統首次公開發行 (IPO) 麻煩的監管審查，過去一年半成為私募和新創領域炙手可熱的交易。

企業現金滿手

分析師說，手頭囤積大筆現金的企業和基金，將在短期內繼續炒熱併購活動。Mercer 合夥人 Jeff Black 說：「私募股權基金擁有將近 2 兆美元的銀彈，標普 500 成分股企業的資產負債表也有大約同等的現金，加上併購交易使用的金融工具選擇更多、企業需要轉型以因應疫情後的商業模式，都將帶動他們對併購活動的興趣。」

今年目前為止最大規模併購是 AT&T 華納媒體和 Discovery 的合併案，合併後新公司的企業價值超過 1,200 億美元。

疫情期間受到嚴重打擊的旅遊、零售等產業，對併購活動的興趣明顯不如其他產業。

此外，再生能源產業今年來併購交易額累計約 180 億美元，是去年金額的兩倍以上，顯示聚焦「環境、社會和企業治理」(ESG) 的永續投資，逐漸成為企業投資選項的方向。