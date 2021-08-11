里奇蒙Fed總裁：美國已接近縮減購債時程 但還需要數月時間

里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三 (11 日) 表示，雖然美國已相當接近縮減購債的時程，但就業市場還需要花費數月時間，才能達到聯準會 (Fed) 啟動縮減購債的標準。

巴爾金接受《路透社》採訪時表示，他同意美國勞動力市場正朝著 Fed 要求的目標前進。「我們正在接近，但我不清楚具體時間為何，在經濟允許的情況下，我非常支持儘快縮減購債，以便讓經濟回歸到更正常的環境」。

但他也稱，還沒有準備好設立時間表，同時表示 Fed 應堅守承諾，持續購債直到就業市場完全復原為止。

巴爾金認為，相較於縮減購債時程，應該更關注勞動力市場的其他進展，尤其是就業人口比例 (Employment-to-Population Ratio) 的提升，希望能看到就業人口比例再提升 0.5%，至 59% 左右，他認為這是衡量就業市場健康狀況的全面性基準。

近來，多位 Fed 官員認為，今年的高通膨率足以達成 Fed 將平均通膨率維持在 2% 目標的承諾，甚至會略高於目標水平一段時間。對此，巴爾金表示他不準備接受這種嚴謹的平均通膨觀點，但也不排除物價上漲可能持續一段時間。

巴爾金稱，隨著學生重返校園以及額外失業救濟項目告終，是否會在今年秋天看到數百萬人重返工作崗位，仍是一大問題，或是在某種程度上，Delta 變種病毒是否已改變人們的生活習慣和職業選擇，使勞動力市場依舊緊縮。

若在失業救濟項目到期、學生重返校園後，重返工作崗位的人力沒有大幅增加，巴爾金認為這種情況可能對 Fed「充分就業」的假設構成挑戰。

與此同時，他認為通膨似乎已經觸頂，且有望在未來幾個月內復原，但恢復程度和速度均無法確定，原因在於供應鏈緊縮和美中緊張局勢等動態因素，可能使物價上漲的時間拖得更長。

巴爾金發表通膨觸頂言論之際，美國週三盤前公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 大致符合預期，排除波動性因素的核心 CPI 已較前值回落，但整體通膨數據仍處於多年高位。