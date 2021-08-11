鉅亨美股雷達：COIN財報超市場預期、TSLA中國產能出現新交車策略

美股重要看點：

週三 (11 日) 晚間，美國將公布 7 月消費者價格指數 (CPI)，包括聯準會調查在內的幾乎所有調查數據都在顯示，美國的短期通膨仍處在較高水平。

美國短期 CPI 持續高漲，但聯準會目前仍認為高通膨只是短期現象，這也表明週三 (11 日) 的通膨數據可能再次超出市場預期。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 162.82 點，或 0.46%，收 35,264.67 點。

那斯達克指數下跌 72.09 點，或 0.49%，收 14,788.09 點。

標普 500 指數上漲 4.4 點，或 0.1%，收 4,436.75 點。

費城半導體指數下跌 40.89 點，或 1.20%，收 3,358.87 點。

今日重要總經數據：

美國 7 月 CPI 年增率，市場預期 5.3%，前值 5.4%。

美國 7 月 CPI 月增率，市場預期 0.5%，前值 0.9%。

美國 7 月核心 CPI 年增率，市場預期 4.3%，前值 4.5%。

美國 7 月核心 CPI 月增率，市場預期 0.4%，前值 0.9%。

亞特蘭大 Fed 主席波斯提發表談話 (2021 票委)。

上週 EIA 原油庫藏增減 (萬桶)，市場無預期值，前值 362.7。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

中國乘聯會的最新數據顯示，7 月份特斯拉上海工廠交車量約 3.3 萬輛，但其中中國市場僅交車約 8600 輛，出口則約為 2.43 萬輛。

特斯拉中國市場交車量不足 9000 輛可能讓市場感到意外，但這可能是特斯拉的交車策略調整，先前 4 月份時中國市場交車量也是低於出口。

4 月中國交車約 1.2 萬輛，出口則約 1.4 萬輛；6 月份，中國市場交車量為 2.8 萬輛，出口則約 5000 輛。

從季節性規律看，這似乎是特斯拉新的交車策略，即每季季初交車以出口市場為主，季末則以中國國內市場為主。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Coinbase (COIN-US)

加密貨幣交易所 Coinbase 公佈今年第二季財報，遠遠優於市場預期。

Coinbase 財報顯示，調整後的每股盈餘為報 3.45 美元，營收報 22.3 億美元，優於市場預期的每股盈餘 2.33 美元，營收 17.8 億美元。

Coinbase 並表示，每月交易量月增成長 44% 至 880 萬美元，第二季交易量也比第一季增長 38% 至 4620 億美元。

COIN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Fisker (FSR-US)

電動車製造商 Fisker (FSR-US) 受摩根士丹利分析師 Adam Jonas 稱讚是少有能準時推出電動車的新創企業，並看好該股在一年內有上漲一倍以上的空間，給予「買進」評等，激勵股價飆升 21.56% 至每股 18.27 美元，盤後續揚 1.48%。

Jonas 在報告中寫道，Fisker 可能是唯一一家能在 2020 年底時準時投產，並且有效營運的電動車新創公司。他也說：「我們將繼續推薦 Fisker，其為評等最高的借殼上市電動車新創公司。」並將該公司 12 個月的目標價訂為每股 40 美元，較周二收盤價高約 122%。

Fisker 已開始與汽車零組件、電子產品與其他製造商簽訂合約，已實現生產多元化。華爾街將此策略稱為「汽車業的蘋果」，該公司只專注設計與消費者介面。

此外，Fisker 在月初公布的 2021 會計年度第二季財報中提到，有望在明年開始生產首款純電 SUV。