〈美股熱門股〉BioNTech第二季轉盈漲15% 分析師唱旺Coinbase漲近9%

BioNTech 第二季轉盈 勁揚 14.97%

德國生技公司 BioNTech(BNTX-US) 周一（9 日）盤前公布 2021 會計年度第二季財報，不僅輕鬆超越分析師預估，也成功轉虧為盈，激勵股價勁揚 14.97% 至每股 447.23 美元，改寫歷史新高。

BioNTech 第二季營收報 62.4 億美元，經調整後每股獲利報 12.67 美元，一舉扭轉去年同期虧損 0.45 美元的頹勢，也雙雙優於分析師預估的營收 38.3 億美元與每股獲利 8.87 美元。

BioNTech 預計今年將交付逾 22 億劑的新冠疫苗，並表示今年產能將達 30 億劑疫苗，到明年將能增加至 40 億劑。此外該公司也簽署協議，在明年將交付逾 10 億劑新冠疫苗。

分析師唱旺 Coinbase 漲 8.6%

隨著加密貨幣回升，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 周一股價上漲 8.6% 至每股 280.47 美元，分析師紛紛看好將在周二（10 日）出爐的第二季財報。

彭博分析師共識預估，Coinbase 第二季經調整後每股獲利為 2.44 美元、營收為 18.8 億美元，對第三季的營收預估為 13.3 億美元、經調整後每股獲利為 1.42 美元，此外對全年營收的預測為 61.7 億美元。

市場專家 William Maloney 表示，該股突破關鍵技術水平，下一個重要的關卡是 293 美元。

維多利亞的秘密獲摩根大通升評 飆漲 20.06%

維多利亞的秘密 (VSCO-US) 受摩根大通青睞給予「優於大盤」（Overweight）評等後，周一股價飆升 20.06% 至每股 69.24 美元。

摩根大通表示，維密目前的股價是一個引人注目的進場時機點，並指出維密是美國女性內衣市占率最高的公司，此外還提到價值超過 3 億美元的女性泳裝市場。摩根大通將維密目標價訂為每股 100 美元，意味著該股還有 70% 的上漲空間。