美債殖利率升至三周高點 投行對後市看法不一

美國 10 年期公債殖利率周二 (10 日) 升至 1.342%，連續六個交易日上漲，來到三周高點。鑒於美國經濟快速成長、就業復甦強勁及高通膨率的情況，當前的公債殖利率仍偏低，雖然市場多數認為美債殖利率不會在低位停留太久，但投資銀行看法卻不一。

值得注意的是，美債「實質」殖利率也在下降，過去一周，美國 10 年期抗通膨公債 (TIPS) 殖利率降到僅 1.2% 的空前低檔。

會造成這種異常結果有兩個主因。第一，已開發國家人口老化，導致儲蓄大於投資，進而壓低美債殖利率，這種趨勢短期內不太可能改變。

第二，美國聯準會 (Fed) 持續買進大量的長期公債。2008 年 Fed 開始執行量化寬鬆以來，對實質殖利率的影響一直很明顯，每當 Fed 加碼購債時，實質殖利率通常會下降。

這種情況能持續多久？在短期利率接近於零的情況下，投資人可能別無選擇，只能繼續買入償債，而隨著債券價格持續上漲，買盤更是加大。

不過，為了控制通膨，Fed 終將會升息，屆時投資人的選擇不再只有利率近零的存款、及殖利率僅 1.3% 的 10 年期公債。而且 Fed 樂見通膨升溫，到時可能必須大幅升息，導致所有年期的公債殖利率全面衝高。因此當前市場普遍預期，美債殖利率不會在低位停留太久。

美銀預測，短期美長債殖利率可能維持區間波動或略微下降；中期來看長債殖利率將會上升，原因是基本面強勁與財政刺激政策上路。美銀提醒，債務上限問題將是一大影響因素，可能到 10 月才能解決。

花旗堅定看多美債殖利率，認為就業市場穩健復甦，很難看到 Fed 在年底前保持鴿派，維持對美債殖利率攀升至 2% 的預期。

高盛則下修 10 年期美債殖利率的預測值，從 1.9% 調降至 1.6%。該行認為，即使未來數月美債殖利率因經濟數據強勁而上升，但要回到今年稍早的水位尚需一段時間。

摩根大通也將 10 年期與 30 年期美債殖利率，分別下調至 1.75% 和 2.40%。該行認為美債殖利率上行空間已經縮小，並預期 Fed 在 11 月宣布縮減購債的可能性加大。摩根大通強調，漸漸地市場會了解，Fed 對通膨的容忍度沒有預期的那麼大、那麼久。