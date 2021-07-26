美債波動率指數急升 交易員預計市場將出現更多動盪

隨著聯準會會議召開在即，追蹤美債的隱含波動率的 ICE BofA MOVE 指數，自 7 月中以後急升，表明債券交易員為市場出現更多動盪做好了準備。

ICE BofA MOVE 指數已經升至 65 左右，是近 4 個月以來的高點，先前在 6 月 10 日，指數曾跌至 48 附近。

市場對 Delta 變種病毒對經濟前景威脅的擔憂，導致了這一結果。接下來，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對每月 1200 億美元的債券購買計畫，要如何削減、何時調整，成為關注的焦點。

ING Groep NV 策略師 Chris Turner 預計，聯準會將不會因為 Delta 變種的影響，在本次會議上加入任何新的鴿派言論。

貨幣市場已經將聯準會首次升息 25 個基點的時機點預期，延後到了 2023 年 3 月，大約一周前還在 2022 年末。從點陣圖來看，6 月聯準會官員的預測中值，為 2023 年底前升息兩次。

ING 預測，聯準會將在 2022 年第 3 季度首次升息 25 個基點，這與市場目前的預期相去甚遠。

ING 認為，官員們會等到 8 月底傑克遜霍爾會議召開之後，才開始為最終縮減資產購買計畫定調，官方可能會在 12 月宣布。

5 年期和 30 年期公債殖利率差，目前徘徊在 120 個基點左右，脫離了近期不到 108 個基點的低點，但仍遠低於今年早些時候近 167 個基點的峰值。與此同時，基準 10 年期美債殖利率仍低於 1.30％，比 3 月高點低約半個百分點。

未來一周有關經濟增長和通膨的主要數據，也將有助於影響殖利率曲線，並更廣泛地推動市場。接受彭博社調查的經濟學家預測，美國 GDP 數據將顯示，第二季的年化增長率將加速至 8.5%，而 6 月份的個人消費支出數據看起來將顯示通膨上升。

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