大摩：升息速度被低估導致美債殖利率偏低 未來幾周將上升

摩根士丹利美國利率策略主管 Guneet Dhingra 發文表示，當前過低的美國 10 年期公債殖利率，反映出市場低估升息速度。強勁的就業和通膨數據，以及赤字融資計畫等催化劑，將推動殖利率上漲。

Dhingra 認為，美國 10 年期公債殖利率低於約 1.60% 的合理水準，這很大程度是由於近幾周疫情負面新聞的影響，但這卻未能恰當地反映強勁的美國經濟及聯準會立場。

他預計，美債殖利率未來幾周就會上升。

Dhingra 指出，首先要了解殖利率下降的原因。根據分析數據，殖利率下挫來自於未平倉合約減少。這表明，投資者並不是基於對經濟的重新評估或對 Delta 變體的擔憂而新增部位，僅僅是一直在平倉無利可圖的舊交易。

他認為，3 月份美國公債殖利率大幅上升，主要原因是日本投資者出於對財年年底的考慮而拋售美國公債。然而，大多數投資者錯誤地將殖利率上升視為經濟過熱的證明，並普遍認為 10 年期公債殖利率將突破 2%，而做出錯誤決策。

到了 7 月，情況卻完全相反。Dhingra 指出，這一次，投資者過度悲觀，其中很多觀點經不起論證，特別是對疫情的看法。

如何看待合理的美債殖利率？Dhingra 表示，應該將聯準會首次升息的時間，以及後續升息的速度，聯繫起來推斷。

市場過於低估升息速度 (圖表取自 Zero Hedge)

目前市場預計，2023 年 3 月首次升息，此後每年升息約 1.5 次。Dhingra 指出，這一假設隱含的升息速度過低。

他認為，即使保守假設，聯準會自 2023 年 6 月開始升息，並且以每年 2-2.5 次的速度升息 (這比點陣圖顯示的要低)，如此推斷，目前 10 年期公債殖利率的公允估計應該在 1.60% 左右。