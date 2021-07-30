美債實質殖利率跌至新低 停滯性通膨風險不容小覷

美國 10 年期公債實質殖利率周四 (29 日) 挫跌至負 1.175% 歷史新低，且美國經濟數據接連差於預期，似乎警示著停滯性通膨的風險不容小覷。

儘管 7 年期公債標售結果，帶動美債殖利率低位反彈，但實質利率卻下探至負 1.175% 歷史新低，意味美債市場依然暗流湧動。本周以來，美債實質殖利率已連續多日跌至低點。

此外，周四公布的兩項經濟數據表現不佳，加劇市場對經濟前景的擔憂情緒。首先，美國第二季 GDP 初估年增率僅 6.5%，遠遜於預估的 8.4%；就業方面，7 月 24 日當周初領失業金人數為 40 萬人，高於市場預期的 38.5 萬人。

因此市場越來越多人擔心美國出現停滯性通膨，而債券殖利率的連綿跌勢正反映這個憂慮情緒。Jefferies 首席經濟學家 Aneta Markowska 上週曾表示，「市場正在以停滯性通膨為主題進行交易，有一種觀點認為，價格上漲將破壞需求，造成政策錯誤，最終使增長放緩。」

麥格理資產管理美國固定收益部門主席 Daniela Mardarovici 本月稍早也指出，雖然停滯性通膨並非他的基本情景假設，但「非常值得關注」，因為若真的發生，將會是非常痛苦的局面。