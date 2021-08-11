市場聚焦美國7月CPI 經濟學家：物價飆升現象將達高峰

隨著近期通膨逐步走高，美國周三 (11 日) 即將公布的 7 月消費者物價指數 ( CPI) 已成為市場焦點，經濟學家預計 7 月通膨將是疫情爆發以來最熱狀態，表明消費者物價飆漲狀況已達到高峰。

道瓊社 (DowJones) 訪調的經濟學家預估， 7 月 CPI 年增率達 5.3%。6 月 CPI 年增率為 5.4%，當時創下 2008 年 8 月以來的最大單月增幅。經濟學家也預計，7 月不包括能源和食品的核心 CPI 較 6 月上漲 0.4%。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 表示 7 月物價將維持上漲趨勢，預計機票、住宿價格將繼續上揚，但漲幅較慢。若實際通膨高於預期可能不利於股市，並推高債券殖利率。

經濟學家還預估狂升的 CPI 可能即將趨緩，Zandi 認為，經濟重啟引發的最後影響將會落在 7 月，其中二手車價格將是決定 7 月通膨因素之一，但這部分漲幅不太可能接近 6 月 10.5% 的水準，預計 6、7 月將是今年通膨飆升的高峰。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 預估，二手車價格仍將推升 7 月 CPI ，預估 CPI 月增率為 0.6%，核心 CPI 月增率為 0.47%。

儘管通膨飆升可能已經結束，但 Hatzius 認為，由於基期因素，在明年春天經歷一連串通膨逐月成長前，通膨將會保持在高水位，但預估 8 月 CPI 將看到通膨速度大幅放緩。

相對於機票與二手車價格，經濟學家更關注租金漲勢，Natwest Markets 首席美國經濟學家 Kevin Cummins 表示，因為經濟重啟和需求上升引發暫時性物價激增將放緩，而租金成本可能將抵消這些緩和。

Cummins 說，去年房租上漲 2.3%，明年應再上漲 2.4%，這將使 2022 年通膨增幅將進一步擴大，租金漲幅可能達 3.2%。

Zandi 說：「租賃市場發生的事情需要一段時間才會反映出來，明年初將出現非常強勁的租金成長，租金的黏性價格特徵也成為通脹持續更久的隱憂之一。」