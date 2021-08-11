基建案加持 工業股漲勢還沒結束！這9檔至少還能漲30%

經過被新冠肺炎疫情重創的 2020 年後，工業經濟正蓬勃發展，股價也水漲船高，投資者可能擔心錯失漲勢，但事實上華爾街仍看漲許多工業股。

這回因應美國參議院通過 1 兆美元的基建案，許多工業股再次成為市場焦點，眾議院預計今年秋季通過該法案。

目前股價稍微反映了這樣的工業看漲情緒 (基建案通過前)，羅素 3000 指數中的工業股接近 52 週高點，過去一年上漲約 39%，與 S&P 500 可比漲幅 32% 相比高出一些。然而，過去 3 個月工業股卻表現趨於平緩，較 S&P 同比漲幅 5% 遜色。

工業股漲勢已經稍停，但這是合理的。雖然工業活動在增長，但速度並不快，而成長速度放緩幾乎總讓投資者感到緊張。

一個廣泛追蹤的製造業活動指標也說明了這種轉變。 ISM 採購經理人指數 (PMI) 3 月為 64.7，但 7 月下降至 59.5 ，然而，指數在 50 以上都表示產業增長。

7 月的數據顯示產業成長仍健康，只是速度放緩，PMI 調查主席 Tim Fiore 表示，成長放緩是因為供應鏈延遲和勞動力短缺，且工業成長尚未結束。

華爾街也相信工業成長尚未結束，證據就是華爾街對工業股仍持高買進評級比率。羅素 3000 指數中的 9 家工業股 (市值超過 10 億美元) 的買進評級比率超過 80%，平均目標價意味著現行股價有 30% 上漲空間。羅素 3000 指數成分股整體平均買進評級比率約為 61%。

華爾街認為有很大上漲空間的 9 檔股票

這 9 檔股票分別是：

物料處理設備廠 Columbus McKinnon (CMCO-US) 阿拉斯加航空 (ALK-US) 西南航空 (LUV-US) Allegiant Travel (ALGT-US) 工程和建築公司 Mastec (MTZ-US) Dycom Industries (DY-US) 通用汽車 (GM-US) 自動駕駛技術公司 TuSimple (TSP-US) 電動汽車充電設備製造商 ChargePoint (CHPT-US)

諸如通用汽車等車廠通常被視為非必需消費品公司，但稱他們為工業公司也不為過，因為他們是全球最大製造企業之一。航空公司也向來被視為運輸公司，除了一系列行業外，該集團還代表了一系列估值。

Columbus McKinnon 是一家傳統的工業資本貨物公司，其 2022 年預估本益比約 12 倍。通用擁有龐大市值 786 億美元，但本益比卻僅 7 倍。TuSimple 和 ChargePoint 是新公司，預計在 2022 年不會產生獲利，但隨著自動駕駛技術和電動汽車的需求增加，預計會迅速增長。