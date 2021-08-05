美三大車廠攜手減排：電動車將在2030年前達到總銷量約一半

美國底特律三大車廠攜手減排，知情人士透露，通用 (GM)、福特 (Ford) 和 Stellanis 已經設定目標，到 2030 年之前電動車將占總銷量的 40% 至 50%，將由白宮在周四 (5 日) 宣布。

據了解，美國總統拜登和通用、福特、克萊斯勒母公司 Stellanis 之間，正在規劃一項有關電動車和燃料經濟標準的活動。白宮表示，拜登將在周四美東時間下午 3 點 (台灣周五凌晨) 發表演說，但未對活動內容置評。

拜登周三在推特上說：「電動車是未來，我這不是玩笑話。鎖定明天的大新聞吧！」據悉，其他車廠也將宣布類似的目標。

AlixPartners 預估，電動車這五年內的投資總額將達到 3300 億美元，比 2015 年到 2020 年這五年投資額增加 41%。目前電動車銷售只占全球約 2%，但將在 2030 年之前達到 24%。

汽車業則希望從政府手中爭取到更多補助，因此即將公開的這項承諾，將說明電動車目標取決於政府對電動車和充電站的額外補貼。

拜登政府一直不願按照某些民主黨人呼籲，對電動車採用率設定具法律約束力的目標，或是仿效加州及某些國家，訂定 2035 年停止販售新款汽油車的承諾。

拜登原本提出的基建法案將撥款 1740 億美元補助提振電動車產業，其中 1000 億美元用在消費者獎勵。不過目前參議院兩黨小組的提案將只會撥款 750 億美元推動充電站，並未保留消費者獎勵。

通用 (GM-US) 先前已經承諾，將在 2035 年之前停止在美國新銷售使用汽油的輕型車，周三也表示，正專注開發純電動車、而非油電混合車。

福特 (F-US) 則曾表示，計劃 2030 年之前讓全球賣出的福特汽車中，至少 40% 是純電動車。