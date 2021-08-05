路透：白宮研擬政策 要求外國遊客都需接種疫苗

路透 (Reuters) 周三 (4 日) 引述一位白宮官員報導，拜登政府正擬定一項計畫，要求所有到美國的外國遊客都需接種疫苗，目標最終能向所有地區解除旅遊限制。

官員表示，由於仍在新增的新確診案例和 Delta 變種病毒的高度傳染力，白宮不打算立即解除旅遊限制，但拜登政府內部正在為何時能重啟旅遊做準備，包括分階段做法，要求所有前往美國的外國旅客都需要完全接種疫苗，只允許少數例外情形。

該官員補充，該小組正在制定政策和規劃流程，以便在適當的時候轉移至新系統。白宮 7 月便傳出正在考慮要求外國遊客接種疫苗，作為放寬旅遊限制的一部分措施。

目前加拿大和英國一些國家，都正在放寬或解除對接種過疫苗的美國人旅遊限制。白宮也已與航空公司等相關人士討論如何實施該政策，其中包含審核疫苗接種需要哪些證據，以及美國是否會接受其他國家的疫苗，因為有些疫苗尚未得到美國監管機構的授權。

美國目前仍禁止大多數過去 14 天造訪過英國、歐洲 26 個沒有邊境管制的申根國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的公民入境。去年美國首次對中國實施特殊的旅遊限制，以應對新冠肺炎的蔓延，最近一次是將印度新增至旅遊限制名單。

除了要求旅客接種疫苗外，白宮還傳出正在討論為國際遊客提供疫苗的可能性，但消息人士表示，目前尚未做出任何決定。拜登政府近幾周也持續與美國航空公司討論，在取消旅遊限制前為旅客建立國際接觸史的可能。