成本管控好！遭華爾街砍目標價 尼古拉深跌後反彈漲逾3%

在尼古拉 (Nikola) 發布第二季財報後，華爾街也紛紛下修其目標價，但尼古拉股票經歷了艱難的一週後正在上漲。

尼古拉 (NKLA-US) 週三上漲 3.82%，收 10.60 美元。在前執行長米爾頓 (Trevor Milton) 被被司法部指控涉嫌證券欺詐罪前、以及週二公布財報前，自 7 月 28 日以來尼古拉股價仍下跌了 23%。

在週二公布財報後，尼古拉股價重挫 9.7%，甚至該公司調整後虧損低於華爾街預期也無濟於事。

Wedbush 分析師 Dan Ives 週三報告寫道，「尼古拉發布了第二季財報，顯示出其成本控制比華爾街預期來得嚴格，這是件好事，但仍明顯存有挑戰。」

他將尼古拉目標價自 13 美元下修至 10 美元，股票評級為「續抱」。摩根士丹利分析師 Bill Peterson 也同樣下修其目標價，自 30 美元調降至 21 美元。

Peterson 研究報告中談到米爾頓的訴訟，認為公司最後可能為訴訟繳納罰款，分散了市場焦點，但這並非他調降目標的原因。他指出，由於全球半導體短缺等因素，阻礙各地的汽車生產，導致生產遲延。該供應鏈問題讓該公司下修今年交車預期，從先前交車 50 至 100 輛的預期，調降為 25 輛至 50 輛。

總體而言，華爾街分析師對尼古拉的平均目標價自財報公布前的 18.14 美元下降至 17 美元，但評級沒有調升也無調降。8 位追蹤尼古拉的分析師中，3 位或約 38% 給予「買進」評級，而 S&P 500 指數平均買進評級比率約為 55%。

分析師指出，市場大多聚焦業務執行面上，但米爾頓面臨的訴訟宛如「房間內的大象，難以忽視」。該公司管理層在電話會議上並未針對該訴訟多加著墨，僅稱有許多「潛在干擾因素。」

尼古拉今年迄今股價下跌 30% 左右，遠遠落後同期上漲 17% 和 14% 的 S&P 500 和道指。