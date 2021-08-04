著名經濟觀察家：Fed犯下史上最大錯誤 美股恐墜入熊市

美國聯準會 (Fed) 不斷重申，必須先看到就業市場出現更多改善，才會開始減少購債，著名經濟觀察家約翰墨登 (John Mauldin) 表示，Fed 持續火力全開的貨幣政策，已經犯下了「央行歷史上最可怕的錯誤」，將招致經濟衰退，而美股已處於泡沫之中，恐墜入熊市。

約翰墨登是千禧波投資公司 (Millennium Wave Investments) 的總裁，也是目光敏銳的經濟與投資觀察家。他針對經濟與市場所發布的周報，吸引超過 150 萬名的忠實讀者。

約翰墨登最新周報指出，他確信 Fed 正在犯下錯誤，並將招使經濟陷入衰退。這個錯誤就是，在經濟已經走出危機階段之後，依然全力執行購債計劃，並保持近乎零利率的環境。

他認為，經濟正在增長，失業率雖然不低但也在改善，信用良好的個人和企業很容易獲得資金。就算新一波重大疫情襲來，處境也要比過去好得多。緊急狀態已經結束，Fed 應該把量化寬鬆與低利率的「消防車」開回去，但很遺憾，他們並沒有。

Fed 的這些操作將帶來一連串意外的後果，例如 Fed 的錨定利率過低，為拉低貸款利率，結果導致房價飛漲，客觀上損害了中低收入購房者的利益；至於正在持續侵蝕消費者積蓄的通膨，那就更加人盡皆知了。

另一個直接影響的是美股，低利率使美股估值攀升到歷史新高，約翰墨登認為，美股市場無疑處在泡沫當中。

他指出，市場無法確定 Fed 的貨幣寬鬆會執行多久、用多大力度，這也意味著，未來這段時間市場都將非常脆弱，暴露在隨時可能竄升的波動率威脅之下。

雖然約翰墨登沒有具體預測股市的拋售潮，但他認為美股市場完全可能由此進入熊市，代表大盤下跌至少 20%。他還覺得，基於現在的美股水位，可能未來 7 年乃至 10 年，總體回報率都是負數。