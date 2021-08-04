數據分析大廠SAS 擬在2024年進行IPO

數據分析大廠 SAS 今 (4) 日宣布，預計將在 2024 年前進行首次公開發行 (IPO)，目前也開始籌組進行財務報表結構調整、特定營運程序精簡，未來將繼續投注大量資源並進一步開發自家 AI 功能、進階分析軟體及解決方案，以滿足客戶需求、維持產業領導地位。

值得關注的是，先前才傳出博通 (AVGO-US) 有意收購 SAS，但因 SAS 創辦人改變主意，因此破局。

SAS 共同創辦人兼執行長 Jim Goodnight 表示，SAS 邁向 IPO 後，將可為員工、客戶、合作夥伴、社群帶來新契機，並共同分享成功果實，SAS 透過自家軟體和服務，為全球客戶提供 AI 與分析解決方案。

目前 SAS 客戶涵蓋金融服務、顧問服務、政府機關、醫療保健等領域，營運方面，SAS 指出，去年全年營收達 30 億美元，也達成連續 45 年獲利成就，今年上半年收益成長率達 8.4%，顯示因應疫情，客戶對資料和分析的需求日益增加。

SAS 是在 1976 年於美國創立，提供分析、商業智能、資料管理軟體與服務，目前在全球 59 個國家擁有據點，協助超過 8 萬家企業進行最佳商業決策，台灣分公司則創立於 1989 年，目前在國內擁有超過 500 家產業客戶。