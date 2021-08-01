通膨急升令人擔憂 但債市更怕央行反應過度

全球各地的通膨都在上升，但債券投資者似乎更擔心央行反應過度，而不是漫不經心。

美國 6 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增 3.5％，創下近 30 年新高；6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 5.4；也創下 13 年來最大漲幅。

然而這不是美國獨有的現象。德國 7 月整體通膨率自 2008 年以來首次超過 3%；歐元區 7 月通膨率預計達到 2%，為近 3 年來首次。

無論如何，歐美企業對於通膨議題幾乎達到了過分關注的程度。據美銀統計，標普 500 和歐洲斯托克 600 成份股企業，在第二季業績電話會議上提到「通膨」的次數已創新高，並較去年同期分別增加了 1000% 和 400%。

然而，隨著經濟和就業市場進一步恢復，美國聯準會 (Fed) 正準備在未來幾個月內縮減其債券購買規模，但債券殖利率仍在持續下滑。

美國 10 年期公債殖利率為 1.27%，仍比疫情前低 50 個百分點，經通膨調整後的實質殖利率為負 1.17%，創下新低。

雖然這些殖利率反映未來十年的通膨預期處於 10 年高位，但它們仍然被控制在 2.4% 左右。事實上低於五年期通膨預期的 2.7%，意味隨著時間的推移，通膨會有溫和的波動。

那麼，投資者是否對 Fed 的量化寬鬆、極端鴿派和靈活的預期管理深信不疑？

也許不會。一些基金經理人認為，近幾個月 Fed 在談論縮減購債規模，實際上過早地採取行動。另外他們認為太多的政策決策者仍然聽命於數十年來的通膨上限傾向，這與新的通膨平均傾向不一致，後者需要長期高於 2% 的目標來平衡多年未達到目標的情況。

Nuveen 首席投資策略師 Brian Nick 認為，收益率大幅回落的原因與其說是 Fed 的寬鬆立場，不如說是擔心「鷹派政策錯誤」會扼殺經濟增長。他補充說，在這種環境下，未來更加鴿派的 Fed 將更有可能使殖利率曲線變陡。

美銀利率策略師 Ralph Axel 補充說，市場根本不相信在進入升息循環且經濟在 2022 年之後走軟的情況下，Fed 能夠大幅加息。

Axel 表示，這種懷疑的部分原因在於，與六年前相比，現在的經濟更容易受到利率上漲的影響，目前房市、債務和股市都處於更加極端的水平。

反映債市投資人對 Fed 通貨再膨脹承諾的一些懷疑，並越來越擔心 Fed 更傾向於其原來的抗通膨立場，而不是新的通貨再膨脹立場。