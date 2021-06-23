Fed梅斯特：超低利率、長期購債計畫可能為金融穩定帶來風險

克理夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周二 (22 日) 呼籲將金融穩定納入政策框架，稱聯準會 (Fed) 的貨幣政策指導方針必須更明確考量長期超低利率、購債計畫等非常規貨幣政策為金融穩定帶來的潛在風險。

梅斯特主張央行採納豁免條款 (escape clauses)，以便在金融風險上升時退出寬鬆貨幣政策，不過，她並未具體呼籲立刻收緊貨幣政策，也沒有表達對當前超低利率和購債計畫已經導致過度金融風險的任何言論。

儘管如此，梅斯特周二在挪威央行的一次研討會上拋出另一項議題，即 Fed 是否需要提早退出疫情期間實施的非常規貨幣刺激方案。

「我希望對金融穩定的考量能夠明確納入貨幣政策框架，承認非常規貨幣政策有加劇金融風險的可能性，隨著時間過去，這可能傷害貨幣政策帶來的成果。」梅斯特稱道。

她認為，央行的資產購買計劃可能導致投資人降低風險敏銳度，或是衝擊市場運作，從而影響貨幣政策的傳導機制，此外，保持政策寬鬆的承諾可能抑制金融市場的波動，同時推高槓桿率。

部分 Fed 官員已開始擔心若持續購買抵押貸款證券 (MBS)，可能增加房價泡沫的可能性。

梅斯特建議，除了在貨幣政策中明確考量金融風險外，可能還需重新調整銀行資本規定，以適應超低利率與高風險偏好的環境。