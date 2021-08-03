【路博邁投信】路博邁投資長觀點 Delta變種病毒株：威脅與轉機

作者：Joseph V. Amato，總裁暨股票投資長、Terri Towers 博士，資深研究分析師－健康護理產業

Delta 變種病毒株持續影響市場並帶來不可輕忽的風險，但是我們也不應低估擴大施打疫苗的成效。

目前，全球每天新冠肺炎的新增確診案例為 50 萬人左右，疫情惡化到不亞於 2020 年 10 月的嚴重程度。不過，上星期美國最新公佈的實質 GDP 數字已回到疫情爆發前的水準之上， 且經濟復甦的速度較後金融危機時期快上一倍。兩相對照之下讓美國經濟數字顯得更加亮眼。

然而，Delta 變種病毒株持續肆虐，加上全球疫苗接種比例偏低，令投資人日益擔心疫情可能會危及經濟復甦，最終導致風險性資產的波動性攀升，美國國庫券的實質殖利率寫下歷史新低。

加強防疫限制

相較於引發第一波疫情的病毒株，由於 Delta 變種病毒株的複製效率更高，因此病患經由咳嗽、打噴嚏、或是交談所噴濺的病毒顆粒數量要比過去高出約 1,000 倍。換句話說，每一位感染者平均最多可能會將病毒傳染給 5 個人，且近距離接觸的傳染速度可能更快。

去年底，Delta 變種病毒株首次在印度現蹤，至今已成為全球多數國家的主流病毒株，且英國新增的確診案例幾乎都是感染 Delta 變種病毒株。此外，美國在今年 5 月初才發現首起 Delta 變種病毒株病例；如今，美國每日新增確診案例超過 70,000 人且數字持續增加，其中超過 80% 患者皆是感染 Delta 變種病毒株。

對此，美國疾病管制中心針對美國特定地區發出建議，即便是已完成接種疫苗的民眾也應時時配戴口罩，部分地方政府也正在研議是否要重新啟動強制配戴口罩、保持社交距離、以及其他的防疫命令。同時間，澳洲、日本、南韓、印尼、以及越南等國已開始進一步加強防疫限制措施。

令人氣餒

這樣的疫情發展趨勢著實令人感到氣餒，畢竟疫情爆發到現在已經過了一年半的時間。然而，這些面臨 Delta 變種病毒株威脅的區域－例如考慮重啟防疫命令的部分美國地區、亞洲各國、與澳洲－都有一個共同點：疫苗施打的進度落後。

儘管疫情持續肆虐，但是美國實質 GDP 成長率之所以能站上疫情爆發前的水準，乃是因為疫苗擴大施打奏效。（這也是為什麼國際貨幣基金會在上週上調已開發國家的 2021 年經濟成長預估值，同時下修疫苗施打比例偏低的新興國家的經濟成長前景。）

儘管初步研究數字顯示目前的疫苗對於 Delta 變種病毒株的保護力只有 60% 到 70%，但卻能讓重症住院的比例大幅減少 90%。在美國，目前未接種疫苗的族群佔重症住院病患的比例為 97%，佔染疫死亡的比例更高達 99.5%。

觀察指標

接種疫苗對於 Delta 變種病毒株的防護效果究竟如何，英國是最好的觀察指標。

目前英國已有 88% 成年人接種第一劑疫苗，且完成接種兩劑疫苗的成人比例也高達 71%。此外，在 65 歲以上的老年人口當中，95% 的民眾已完成接種兩劑疫苗。從英國的研究數字來看，拉高疫苗接種的比例似乎能夠降低、甚至打破新增確診案例與重症住院人數之間的關連性。近來英國每天的新增確診案例介於 3.5 萬人至 4.5 萬人之間，比起去年冬天疫情最嚴峻的時期似乎沒有差多少。當時，英國有將近 4 萬名的新冠肺炎病患重症住院，但是現在住院人數不到 6,000 人。

此外，上星期英國進一步傳出好消息。儘管科學家還未找出真正的原因，但是截至上週四為止，英國滾動 7 天的每日平均新增確診案例較 7 月 18 日的高峰大減近 40%。炎熱的天氣、學校放暑假、以及大量的疫調與居家隔離人數或許都是新增確診案例下降的原因之一，但是另一個原因或許正是「群體免疫」發威。由於先前英國的確診人數失控大增，加上現在大多數民眾都已接種疫苗，因此英國可能已達到群體免疫的門檻並壓制病毒擴散，進而大幅降低重症住院與死亡的比例。

在美國，目前疫苗接種的速度開始稍微加快（或許是因為民眾開始擔心 Delta 變種病毒株），倘若配合疾病管制中心預估的新增確診人數增加趨勢，我們預期美國可望在接下來幾個月達到與英國一樣的群體免疫門檻。倘若美國新增確診案例持續攀升，最後高點維持在每天約 10 萬名新增確診病患，同時接種疫苗的人數若能回到每天 75 萬人以上，我們認為美國應可在未來的 3、4 個月內、甚至更快就能達到群體免疫的效果。

緩慢、但穩步前進

接下來將是關鍵期。英國在 7 月 19 日宣佈解除防疫禁令，且上週英國政府宣佈開放完成疫苗接種的歐美民眾入境。因此，解封對於英國疫情帶來的影響為何，接下來將是重要的觀察期。然而，即便仍有少數民眾不願接種疫苗，但是目前看來那些已拉高疫苗接種比例的國家，未來不太可能為了這一小群人重啟嚴格的防疫禁令。

故此，我們認為這些國家的經濟活動將持續重啟，加上目前仍舊寬鬆的貨幣與財政刺激政策，因此未來 GDP 數字與企業盈餘料將持續成長。

然而，顯著的風險仍在。目前，全球疫苗接種比例仍低－特別是新興國家，且 Delta 變種病毒株的傳播更加難以控制。故此，Delta 變種病毒株很有可能快速變種並發展出新的變種病毒株，進而降低目前疫苗的保護效力。因此，全球加速施打疫苗是當務之急，即便是在疫苗接種比例較高的國家，很快地可能也要補打第三劑疫苗以維持免疫力－至少要針對老年人口與免疫力低落的民眾優先施打。

基於上述種種原因，過去幾個星期金融市場表現動盪且充滿挑戰，也印證最新發佈的路博邁資產配置委員會展望的預測觀點。考量目前的資產評價與不確定性，我們預期未來市場將持續波動起伏。然而，目前我們已看到明確的跡象顯示，提高疫苗接種比例有助於打破新增確診人數與重症病患之間的關連性，最終可望達到群體免疫的門檻。因此，儘管前進的速度緩慢，但是只要我們穩步向前，實現群體免疫並走出這場疫情危機將指日可待。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。