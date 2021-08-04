零接觸防疫有成 元大投信線上開戶比重衝破6成

自新冠肺炎疫情升溫以來，元大投信響應零接觸防疫，力推數位金融服務，除推動線上開立「基金理財帳戶」的開戶優惠外，更不時推出基金電子下單優惠活動，帶動元大投信今 (2021) 年第二季線上開戶比重較前季大增 24 個百分點、來到 65%，顯見推動數位金融已展現具體成效。

Fintech、5G 等新科技快速發展，元大投信作為台灣公募基金龍頭，在新科技浪潮下致力推動數位金融，持續優化網路介面、線上開戶、電子交易系統等，元大投信今年第二季不僅線上開戶比例超越 6 成，整體電子交易在新冠肺炎疫情期間更是快速成長，電子交易筆數占整體交易比重從去年同期約 4 成，至今年 6 月已成長至近 6 成水準，而今年上半年線上交易累積金額年增率達 37%、線上定期定額扣款筆數年增率更達 74%。

元大投信數位發展團隊表示，在金融科技持續進步下電子交易將成為趨勢，透過「三省優勢」優化民眾的金融服務體驗，包括「省時間」，線上開戶下單快速；「省出門」只要聯網都搞定，不受空間限制；「省紙張」不用填寫紙本文件，減少麻煩又減碳環保、愛護地球。疫情期間線上操作避免實體接觸，「零接觸」降低人流接觸與染疫風險。

元大投信預期，疫情警戒雖然降級但尚未結束，未來電子交易及線上服務功能將愈來愈全面，使用感受可望再提升，金融服務可近性將更高，數位金融重要性將更不可取代；為持續響應了零接觸防疫，即日起至 9 月底推出指定基金電子下單，即享定期定額終身手續費優惠。