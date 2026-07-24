鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-24 17:26

半導體封測大廠頎邦 (6147-TW) 爆發違法侵占資產疑雲，新竹地檢署指揮調查站於 23 日發動搜索，涉案的吳姓董事兼執行長等 7 人因涉嫌違反證券交易法，檢方複訊後諭知吳姓執行長以 3000 萬元交保，受此衝擊，頎邦 24 日股價跳空開出跌停價 158 元，一路鎖死到收盤。

頎邦爆發高層侵占資產疑雲 檢方發動搜索股價一字跌停。(圖：shutterstock)

新竹地檢署表示，涉案的吳姓董事兼執行長與管理階層等 7 人，涉嫌在 2016 年至 2019 年間以違背職務方式侵占公司資產，涉犯證券交易法、公司法與商業會計法等規定，檢方搜索公司及相關人住處等 5 處，扣得手機、筆記型電腦與相關會議資料及存摺等證物。

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經檢察官訊問後，認為涉案人等犯罪嫌疑重大但無羈押必要，裁定吳姓執行長 3000 萬元交保，羅姓副總經理 2000 萬元交保，其餘田姓、蔡姓、王姓、曾姓及蘇姓等 5 名員工，則分別以 30 萬元至 100 萬元不等金額交保，檢方強調將持續積極調查釐清案情。

面對檢調搜索行動，頎邦於 23 日晚間公開資訊觀測站發布重大訊息說明，強調公司於第一時間全力配合檢調單位的相關調查程序，目前公司營運完全正常，且本次配合搜索調查事項對公司財務與業務均無重大影響。