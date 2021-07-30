台積電朝2奈米挺進、英特爾衝刺晶圓代工 韓媒：三星壓力更大了

台積電 2 奈米製程可能在 2024 年量產，英特爾也計劃在代工領域急起直追，南韓媒體 BusinessKorea 報導，研擬明年啟動 3 奈米量產的三星電子，將更難以趕上台積電。

台積電 (2330-TW) 位於竹科寶山的 2 奈米廠環評已在 7 月 28 日過關，預定明年推出，2024 年進入量產階段。這家晶圓代工龍頭也考慮在美國亞利桑那州興建廠房，並規劃 4 奈米製程 2022 年第 2 季量產、3 奈米製程在 2022 年下半年量產。

一名業界人士說：「台積電 5 奈米和 7 奈米量產已經超前三星電子，現在又將加速先進製程晶片生產、提高資本支出，等於拉大彼此之間的差距。台積電也正在台灣興建測試廠，確保 2 奈米良率保持在一定水準。」

英特爾 (INTC-US) 則在 7 月 26 日宣布晶圓代工四年計畫，2023 年下半年啟動 3 奈米量產 (與台積電差一年)，2024 年進入「埃米」(angstorm) 時代、推出 2 奈米製程 (與台積電時程不相上下)，2025 年推出 1.8 奈米製程。

英特爾今年 3 月宣布重返晶圓代工業務，26 日宣布改變節點命名策略，10 奈米更名 7 奈米，7 奈米正名 4 奈米。

BusinessKorea 報導，相較之下，三星電子雖然正在研發 2 奈米晶片，但尚未敲定投資計畫。

三星先前宣布，第一代 3 奈米製程預定明年推出，第二代 3 奈米製程預定 2023 年推出。

三星也尚未決定美國新晶圓廠的落腳地，該公司 5 月宣布該廠投資額為 170 億美元。