殼牌Q2股利調高四成 年底前實施20億美元庫藏股

荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell) 週四 (29 日) 公布 2021 年第 2 季獲利勝預期，隨著油價持續攀高，該公司宣布將股利提高 40%，並在年底前執行規模 20 億美元的庫藏股計畫。

殼牌公布 Q2 調整後純益報 55.3 億美元，季增 73％，並去年同期增逾 7 倍，高於 Refinitiv 調查共識預期的 51 億美元，營運現金流達 142 億美元，超過分析師預期的 121 億美元，淨債務則較去年同期減少 15.5%，至 657 億美元。

殼牌還宣布將股利調升至 24 美分，季增 38%，並啟動 20 億美元的庫藏股計畫，計劃今年底前完成。

公布財報之際，油價持續上揚，截稿前交易價達 74 美元，國際基準布蘭特原油期貨 Q2 平均價格達每桶 69 美元，高於 Q1 的 61 美元。

殼牌執行長 Ben van Beurden 認為，股利分配和自由現金流之間的差距實在太大，必須進行重新配置，並向市場證明其對前景和現金流的信心。

該公司正試圖平衡投資人對於更高報酬的需求，以及調整商業模式滿足氣候目標的壓力，van Beurden 對於油價的中期前景具有相當信心，同時表示，未來計劃將資本支出著重在實現潔淨能源策略。