〈美股早盤〉市場靜待Fed利率決議 美股開盤小漲、波音漲逾5%

聯準會 (Fed) 公布 7 月利率決議前夕，美股週三 (28 日) 小幅開高。截稿前，道瓊工業指數與標普 500 指數均於平盤附近狹幅震盪，那斯達克綜合指數漲 0.4％，費半漲 0.5%。波音第 2 季實現近 2 年來首度獲利，開盤漲逾 5%。

雖然受到 Delta 變種病毒、中國監管打擊及持續的高通膨風險，導致市場樂觀情緒降溫，因投資人押注強勁企業獲利、經濟反彈以及央行繼續提供貨幣政策支持，近期美股仍徘徊歷史高位。

結束為期 2 天的利率會議後，Fed 將在台北時間週四 (29 日)2 時許公布利率決議，市場關注焦點在於主席鮑爾 (Jerome Powell) 是否透露更多有關縮減購債的信號，以及央行對通膨看法的轉變。

鮑爾 7 月中旬出席國會聽證時表示，美國經濟距「實質性進一步進展」仍有距離，復甦尚未達到可以開始縮減大規模購債計畫的程度，並表示通膨料於未來幾個月持續上揚，然後緩和下來。

在公布利率決議前，10 年期美債殖利率小漲至 1.268％。

財報消息面，波音 (BA-US) 盤前公布亮眼財報，且時隔近 2 年首度獲利，開盤漲逾 5％；Alphabet(GOOGL-US) 開盤漲逾 4％，在廣告業務助力下，Alphabet Q2 實現逾 600 億美元營收；蘋果 (AAPL-US) 財報雖佳，但對前景態度保守，開盤跌近 2％；星巴克因通膨和供應鏈問題導致利潤縮水，開盤跌逾 3％。

接下來，臉書 (FB-US)、高通 (QCOM-US)、PayPal(PYPL-US) 和福特汽車 (F-US) 將於週三盤後公布財報。

截至台北時間週三 (28 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 19.47 點或 0.06%，暫報 35077.99 點

那斯達克綜合指數上漲 53.96 點或 0.37%，暫報 14714.54 點

標普 500 指數上漲 2.76 點或 0.06%，暫報 4404.22 點

費半上漲 15.07 點或 0.47%，暫報 3231.03 點

台積電 ADR 上漲 2.76% 至每股 114.81 美元

十年期美債殖利率上漲 1.268%

紐約輕原油上漲 0.67％ 至每桶 72.13 美元

布蘭特原油上漲 0.55% 至每桶 74.89 美元

黃金下跌 0.21% 至每盎司 1796.00 美元

美元指數上漲 0.22% 至 92.635 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

麥當勞 (MCD-US) 早盤下跌 1.20％，至 243.39 美元。

麥當勞週三公布 2021 年第 2 季銷售額年增 48%，至 58.9 億美元，調整後 EPS 報 2.37 美元，全球同店銷售額年增近 41%，均優於市場預期，與南韓知名團體防彈少年團聯名推出的 BTS 套餐，帶動美國同店銷售額較去年同期增長 25.9%。

波音 (BA-US) 早盤上漲 5.06％，至 233.52 美元。

受惠於商用客機交付成長，波音週三公布 2021 年 Q2 營收年增 44%，至近 170 億美元，(GAAP) 淨利報 5.67 億美元，(Non-GAAP) 調整後 EPS 報 40 美分，為近 2 年來首度獲利，其中，商用飛機業務營收年增近 270%，至 60.2 億美元，國防業務則為營收貢獻 68.9 億美元。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 0.55％，至 42.33 美元。

輝瑞公布 2021 年 Q2 營收年增 92%，至 189.8 億美元，(Non-GAAP) 調整後 EPS 報 1.07 美元，年增 73%，勝過分析師預期，Q2 疫苗銷售額則達 78 億美元。因看好疫苗銷售持續增長，輝瑞上調全年營收及獲利預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月批發庫存月增率初值報 0.8％，前值 1.3%

美國 6 月進出口報 - 912 億美元，預期 - 880 億美元，前值 - 881 億美元

台北時間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減樹，前值 210.7 萬桶

華爾街分析：

Moneta Group 首席投資長 Aoifinn Devitt 認為，如今人們普遍在尋找方向，市場的強大支撐點在於有大量現金在場邊觀望，等待機會入市，這代表任何的修正都會非常短暫。她認為，目前市場最大弱點是，一旦缺乏 Fed 的支持，股票恐難以以當前估值交易。

隨著 Fed 即將公布利率決議，OANDA 資深分析師 Jeffrey Halley 預計本次聲明措辭不會有任何變化，嘉盛集團 (GAIN Capital Group) 資深分析師 Joe Perry 也認為，市場預期不會出現任何政策上的轉變，所以美元在會議前的整體波動性可能維持在低位。