一文掌握蘋果Q3財報：獲利翻倍、高階iPhone熱賣、供應問題、Q4成長減速

蘋果 (AAPL-US) 周二 (27 日) 盤後公布 2021 會計年度第 3 季財報，獲利與營收均締造史上最佳 Q3 成績，但蘋果預告供應鏈瓶頸影響蔓延到 iPhone，本季 (年度第 4 季) 營收成長可能低於第 3 季，盤後股價跌 2.04%。

F2021 Q3(6/26 止) 財報關鍵數字 vs. Refinitiv 分析師預期

EPS：1.30 美元 vs. 1.01 美元

淨營收：814.1 億美元 (年增 36%) vs. 733 億美元

iPhone 營收：395.7 億美元 (年增 49.78%) vs. 340.1 億美元

Mac 營收：82.4 億美元 (年增 16%) vs. 80.7 億美元

iPad 營收：73.7 億美元 (年增 12%) vs. 71.5 億美元

可穿戴設備、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：87.8 億美元 (年增 40%) vs. 78.0 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：174.9 億美元 (年增 33%) vs. 163.3 億美元

毛利率：43.3% vs. 41.9%

預告 Q4 營收增幅不如 Q3，未提供確切數字

蘋果財報電話會議有六大焦點：

焦點一：Q3 獲利幾乎翻倍，營收獲利均寫同期新高

蘋果第 3 季營收勁增 36% 至 814.1 億美元，獲利成長 93% 至 217.4 億美元，雙雙刷新歷年第 3 季歷史紀錄。

年度第 3 季營收也是公司歷年史上第三高，僅次於本年度前兩季，蘋果營收在年度第 1 季 (去年 12 月止) 曾突破 1000 億美元。

焦點二：iPhone Q3 銷售猛增近 50%

各產品線營收至少年增 12%，iPhone 交出近 50% 的驚人表現，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示，高階 iPhone 12 Pro 和 Pro Max 熱賣。這也帶動蘋果毛利率提高到 43.3%，優於市場預期。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示，買家不只是想要升級的蘋果用戶，也有很多第一次購買 iPhone 的 Android 顧客，「升級用戶和更換生態系的用戶，都有兩位數成長。」。

焦點三：大中華營收成長 58%

蘋果第 3 季大中華地區營收成長 58% 至 147.6 億美元，增幅領先各地區。

庫克表示，「不只 iPhone，Mac、穿戴裝置、智慧家庭與配件、服務都創下單季新高，大中華是我們表現最強的地區。」有不少消費者買進 Apple Watch，和 iPhone 搭配使用。

焦點四：晶片短缺問題蔓延到 iPhone

蘋果迄今受到晶片短缺衝擊相對溫和，但財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 表示，第 4 季影響可能大於第 3 季。

庫克表示，蘋果供應鏈和「矽」(silicon，也就是晶片) 有關，這將影響本季的 iPhone 和 iPad 銷售。先前影響主要集中在 Mac 和 iPad。

庫克並透露，如果不是因為晶片短缺，第 3 季財報會更好。他說：「我們原本預測晶片荒導致營收折損 30 億到 40 億美元，最後的影響比較和緩，實際金額低於 30 億美元。」

焦點五：服務營收 Q3 催油門，Q4 恐降溫

除了 iPhone，服務業務是第 3 季營運另一股主力，成長率從第 2 季的 26.7% 提高到 33%。目前蘋果付費訂閱戶超過 7 億，較去年同期增加 1.5 億。

蘋果未提供單一服務的營收數據，不過庫克表示，蘋果在音樂、影像、雲端服務、廣告、支付這些業務的成長都創新高，顯示服務領域的長期投資奏效。

但財務長說，服務營收第 4 季增速可能放慢。

長期而言，服務業務存在監管風險，例如 App Store 抽成費可能受到歐美主管機關審視，這兩個地區的國會議員也正在擬法限制蘋果某些商業行為，

焦點六：預告 Q4 營收成長減速

蘋果連續第六季未提供確切財測數字，財務長表示，第 4 季營收仍可實現兩位數年成長，但預料低於第 3 季的 36% 增幅，反映匯率不利因素、服務業成長回到過往水準，以及 iPhone 和 iPad 遭遇的供應問題。

