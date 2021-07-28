〈財報〉廣告業績催油門 Alphabet Q2營收突破600億美元 盤後漲逾3%

搜尋引擎龍頭 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周二（27 日）公布的第二季財報在消費者線上活動增加與數位廣告成長的推動下，營收首次突破 600 億美元，獲利也遠勝市場預期，盤後股價大漲 3.22% 至每股 2,723 美元。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在與分析師舉行的財報會議上說，Google 正受惠消費者與企業需求的「上升趨勢」，公司的 9 月工作計畫仍在正軌上。

Alphabet 未提供財測數字，財務長 Ruth Porat 表示，帶動第三季營收的力量將減弱，隨著市場重新開放，現在預測長期成長趨勢還為時過早，特別是考慮到新冠病例數激增。

F 2021 Q2(6 月 30 日止) 財報關鍵數字

每股獲利（EPS）：27 美元 vs. 19.34 美元（Refinitiv 調查共識）

營收：618.8 億美元 vs. 561.6 億美元（Refinitiv 調查共識）

淨利：185.25 億美元

各部門營收表現

YouTube 廣告：70 億美元 vs. 63.7 億美元（StreetAccount 調查共識）

Google 雲端：46.3 億美元 vs. 44 億美元（StreetAccount 調查共識）

總流量獲取成本（TAC）：109.3 億美元 vs. 97.4 億美元（StreetAccount 調查共識）

Google 搜尋與其他：358.5 億美元

其他賭注：1.92 億美元

Alphabet 第二季營收年增 62% 至 618.8 億美元，獲利猛增 166% 至 185.25 億美元，也超越今年第 2 季寫下的 179 億美元紀錄，兩者皆高於市場預期，並改寫歷史新高。

值得注意的是，營業利潤率（operating margin）從去年同期的 17% 提高至 31%。

財報顯示，第二季廣告營收達到 504.4 億美元，比去年同期成長 69%。YouTube 營收年增 83% 至 70 億美元，接近 Netflix 第二季 73.4 億美元的營收。

Alphabet 財務長 Ruth Porat 表示，第二季強勁的營收反映消費者線上活動增加，且廣告客戶支出成長。

目前為止零售業是廣告收入成長的最大推動力，此外旅遊、金融服務、媒體、娛樂業也正逐漸成長。

執行長 Pichai 表示，YouTube 是公司成長速度最快的消費者服務，美國 YouTube 每月有超過 1.2 億人觀看，較去年的 1 億人增加。

Pichai 還說，YouTube 推出與 TikTok 一較高下的新功能 「Shorts 」的日瀏覽量超過 150 億次，高於 3 月的單日 65 億次瀏覽量。

Google 第二季雲端營收報 46.3 億美元，優於去年同期的 30.1 億美元，虧損報 5.91 億美元，較去年同期虧損 14.3 億美元大幅縮減，部分原因是該公司將伺服器的預計使用壽命從 3 年調整為 4 年，折舊費用減少。

Insider Intelligence 的 EMarketer 分析師 Nicole Perrin 表示，YouTube 是該公司本季成長最快的部分，這顯示影片廣告在直接回應與品牌目標方面占有優勢。

他認為，Google 的 3 個核心業務包括搜尋引擎、YouTube、第三方的 Google Network 。三者以 Google Network 成長速度最慢，但仍繳出優於預期的成績單，表明整體多媒體廣告投放市場成長強勁。

Google 雲端業務在 Thomas Kurian 的領導下在市場占有一席之地，但仍遠落後亞馬遜雲端運算服務（AWS）與微軟 (MSFT-US)。