〈財報〉廣告業績催油門 Alphabet Q2營收突破600億美元 盤後漲逾3%

搜尋引擎龍頭 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周二（27 日）公布的第二季財報在消費者線上活動增加與數位廣告成長的推動下，營收首次突破 600 億美元，獲利也遠勝市場預期，盤後股價大漲 3.22% 至每股 2,723 美元。
Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在與分析師舉行的財報會議上說，Google 正受惠消費者與企業需求的「上升趨勢」，公司的 9 月工作計畫仍在正軌上。
Alphabet 未提供財測數字，財務長 Ruth Porat 表示，帶動第三季營收的力量將減弱，隨著市場重新開放，現在預測長期成長趨勢還為時過早，特別是考慮到新冠病例數激增。
F 2021 Q2(6 月 30 日止) 財報關鍵數字
- 每股獲利（EPS）：27 美元 vs. 19.34 美元（Refinitiv 調查共識）
- 營收：618.8 億美元 vs. 561.6 億美元（Refinitiv 調查共識）
- 淨利：185.25 億美元
各部門營收表現
- YouTube 廣告：70 億美元 vs. 63.7 億美元（StreetAccount 調查共識）
- Google 雲端：46.3 億美元 vs. 44 億美元（StreetAccount 調查共識）
- 總流量獲取成本（TAC）：109.3 億美元 vs. 97.4 億美元（StreetAccount 調查共識）
- Google 搜尋與其他：358.5 億美元
- 其他賭注：1.92 億美元
Alphabet 第二季營收年增 62% 至 618.8 億美元，獲利猛增 166% 至 185.25 億美元，也超越今年第 2 季寫下的 179 億美元紀錄，兩者皆高於市場預期，並改寫歷史新高。
值得注意的是，營業利潤率（operating margin）從去年同期的 17% 提高至 31%。
財報顯示，第二季廣告營收達到 504.4 億美元，比去年同期成長 69%。YouTube 營收年增 83% 至 70 億美元，接近 Netflix 第二季 73.4 億美元的營收。
Alphabet 財務長 Ruth Porat 表示，第二季強勁的營收反映消費者線上活動增加，且廣告客戶支出成長。
目前為止零售業是廣告收入成長的最大推動力，此外旅遊、金融服務、媒體、娛樂業也正逐漸成長。
執行長 Pichai 表示，YouTube 是公司成長速度最快的消費者服務，美國 YouTube 每月有超過 1.2 億人觀看，較去年的 1 億人增加。
Pichai 還說，YouTube 推出與 TikTok 一較高下的新功能 「Shorts 」的日瀏覽量超過 150 億次，高於 3 月的單日 65 億次瀏覽量。
Google 第二季雲端營收報 46.3 億美元，優於去年同期的 30.1 億美元，虧損報 5.91 億美元，較去年同期虧損 14.3 億美元大幅縮減，部分原因是該公司將伺服器的預計使用壽命從 3 年調整為 4 年，折舊費用減少。
Insider Intelligence 的 EMarketer 分析師 Nicole Perrin 表示，YouTube 是該公司本季成長最快的部分，這顯示影片廣告在直接回應與品牌目標方面占有優勢。
他認為，Google 的 3 個核心業務包括搜尋引擎、YouTube、第三方的 Google Network 。三者以 Google Network 成長速度最慢，但仍繳出優於預期的成績單，表明整體多媒體廣告投放市場成長強勁。
Google 雲端業務在 Thomas Kurian 的領導下在市場占有一席之地，但仍遠落後亞馬遜雲端運算服務（AWS）與微軟 (MSFT-US)。