彭博首席經濟學家：高通膨非經濟過熱的產物 無需擔心惡化

彭博全球首席經濟學家 Tom Orlik 認為，美國就業市場距離過熱的狀態還很遙遠，因此不必擔心通膨進一步惡化。他預期聯準會 (Fed) 將在 2022 年初開始縮減 QE(Taper)，最快 2023 年才開始升息。

Tom Orlik 指出，雖然現在通膨處在令人不太舒服的高水位，但仍有充分的理由相信這是暫時性的，聯準會 (Fed) 不過於糾結通膨，更看注重失業問題，顯然是正確的態度。

他進一步解釋，目前的高通膨是經濟迅速重啟後的結果，並非因為經濟過熱。因此美國與其他主要經濟體的通膨率，將在下半年保持高水位，但考慮到失業率居高不下，因此不必擔心會出現持續性通膨。

當前主要的擔心依舊在疫情，想要讓經濟重歸成長軌道，有效控制住疫情是頭號前提。對於疫苗施打廣泛的已開發經濟體，處境要相對安全；而無法施打進度落後的新興市場和發展中經濟體，Delta 變種病毒便意味著非常重大的風險。

至於怎麼看待縮減恐慌？Tom Orlik 認為，Fed 先前已有一次經驗，當時他們釋放縮減 QE 的訊息，市場馬上做出消極的反應，包括借貸成本暴漲，讓復甦風險驟增，迫使 Fed 扭轉方向。

因此這次 Fed 將更高度謹慎，會再真正有所動作之前釋放出非常明確的訊號，或許 8 月的傑克森霍爾會議 (Jackson Hole) 上，就能收到相關訊號。今年下半年 Fed 會持續關注就業數據，以確認復甦處於正軌，至於升息，最快也要等到 2023 年。