彭博專欄：市場不再擔心通膨 但也不指望經濟強勁重啟和復甦

如果市場是可信的，好消息是，我們可將有關通膨的疑懼拋諸腦後，壞消息是，現在也可能是時候別再指望經濟能從疫情中強勁重啓和復甦。

全球股市週一 (19 日) 出現數個月以來最糟糕的一天，帶動市場的消息包括疫情新聞令人擔心及中美經濟關係的積怨愈來愈深。但重中之重是債券市場的轉變。債券市場對通膨做出最直接的判斷，這些判斷是可以自我實現的。

這對筆者的經濟指標通膨圖最新的更新產生了很大影響。官方通膨數據很難看，升至幾十年來最高水平，因此以深藍色標明，但市場指標是不同深淺的灰色。就債券市場而言，通膨情況實際上不像過去 10 年中大部分時間那樣令人擔憂：

圖片來源：Bloomberg

該圖是基於 20 天移動平均的債市價格，這是刻意如此，以避免其對單日波動過於敏感。如果我們使用最近的收盤價，情況會更加戲劇化。

另外，其他兩個關鍵的債市指標現在低於過去十年的平均值 (在大部分時間裡，通貨緊縮比通膨更令人擔憂)。

首先，殖利率曲線 (10 年期和 2 年期美債殖利率利差) 自 2 月以來首次跌破 100 個基點，一般來說，投資者越預期通膨將上升，他們要求的殖利率曲線就越陡峭；換句話說，長期和短期殖利率之間的差距將擴大。

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殖利率曲線趨平是對經濟增長的擔憂，以及不擔心通膨的跡象。如圖所示，殖利率曲線趨平現在似乎是一個強有力的趨勢：

其次，5 年平衡通膨率也已降至新低，並遠低於金融海嘯後的初期水平，更至關重要的是，這是聯準會青睞的通膨預期指標。

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實際上，這意味著債市認定，通膨根本不是問題。

鑑於上圖通膨其餘部分中的內容，這很重要。企業和消費者調查的藍色粗條紋表明，企業已經確信他們受到成本通貨膨脹的影響，消費者正迎來將要到來的價格上漲。

而如果企業和消費者有這種想法，他們很可能會採取相應的行動——這將推高通膨。與此同時，在經濟學家預估上的灰白條紋表明，預測行業認為沒有什麼好擔心的。

(John Authers 是彭博資深市場編輯，在加入彭博前曾在英國《金融時報》工作過 29 年，擔任過 Lex 專欄負責人和首席市場評論員。)

(本專欄並不代表彭博編輯委員會或彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。)

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