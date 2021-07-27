〈紐約匯市〉Fed會議將登場 美元轉貶 比特幣大漲近13%

投資人在本周聯準會 (Fed) 會議登場前調整部位美元對主要貨幣周一 (26 日) 略貶，加密貨幣漲至數周來最高水準，比特幣大漲 12%。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.261% 至 92.654，但仍接近上周曾觸及的三個半月高點 93.194。上周周線連續第二周上揚。

歐元、日圓皆攀高。歐元兌美元升值 0.27% 至 1.1800 美元，未受疲軟數據打壓。Ifo 周一公布，德國 7 月企業信心意外下滑，因供應鏈疑慮和確診人數持續升高。日圓兌美元升值 0.4% 至 110.11 日圓。

Exchange Bank of Canada 外匯策略主管 Erik Bregar 說：「今天歐元兌美元出現一些空頭回補，我覺得這來自一些沮喪的空頭。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議是促使投資人削減籌碼的另一個理由。」

Bregar 說，FOMC 6 月會議迄今，歐元兌美元的空頭部位一直在累積。

Fed 為期兩天的例行會議將在周三結束，將公布決議並由主席鮑爾舉行記者會，投資人關注央行何時開始削減購債。

美國銀行分析師說：「我們預料 Fed 將透過 7 月會議替即將宣布的縮減購債計計畫奠定基礎，並確認美國貨幣政策存在分歧的現實。」

Fed 上次開會至今短短六周，但由於 Delta 變種病毒株肆虐使美國疫情反撲，減碼購債的辯論從晴空萬里變得烏雲罩頂。美國近期每日確診人數暴增三倍，快回到去年夏天的水準。

美元自 5 月 25 日以來仍升值近 4%，反映經濟好轉升高 Fed 最快今年開始收緊貨幣刺激的可能性。道明證券資深外匯策略師 Mazen Issa 說：「美元已經展現相當大的反彈，從短期的跨資產估值來看，美元兌大部分 G10 貨幣的匯率實際偏高，美元對上該國央行更鷹派的貨幣尤其明顯。」

英鎊兌美元和歐元走高，反映英國新增確診人數下降。挪威克朗兌美元勁揚 0.56%，加幣兌美元攀高 0.1%。

加密貨幣行情亮麗，比特幣暴漲近 13%，回到略高於 4 萬美元，為逾五周高點，以太幣 (ETH) 上漲 8.55% 至 2,381.52 美元。

倫敦《金融城早報》引述一名不具名「內部人士」報導，亞馬遜研擬在年底前接受比特幣支付。另外，推特執行長多爾西 (Jack Dorsey) 上周五表示，數位貨幣是公司未來的「重要組成」。

截至周二 (27 日) 台灣時間約 6:00 價格：