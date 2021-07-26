〈每周CFTC報告〉投機者大減歐元、英鎊多頭 加碼看漲美元

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機者持有的美元淨多單增加，整體部位來到 2020 年 5 月下旬以來最高，同時間繼續減碼歐元多頭。英國雖然降低防疫限制，但 Delta 變種病毒傳播擴大，央行保持耐心，促使英鎊走弱，投機者也由淨多頭轉為淨空頭。
美元與外匯
截至 7 月 20 日當周，投機者持有的美元淨多單增加 931 口，至 12188 口。
在新冠疫情擔憂和避險資金加大流入美元的背景下，美元獲得支撐。投機者也繼續增加美元指數淨多單，來到 2020 年 5 月下旬以來最高。
其他貨幣部分，歐元淨多頭上周減少至 2020 年 3 月中旬新冠疫情爆發以來新低之後，本周再遭減持。英鎊則是自去年 12 月以來，首度由淨多單轉至淨空單。英國央行再度維持耐心的立場，且英國通膨短暫維持在高水準，加大英鎊疲弱。
具體為：
- 歐元淨多單減少 13891 口，至 45822 口；
- 英鎊淨多單減少 11466 口，轉為淨空單 3497 口；
- 日圓淨空單減少 519 口，至 55731 口；
- 瑞士法郎淨多單增加 905 口，至 8042 口；
- 加元淨多單減少 13461 口，至 12915 口；
- 澳幣淨空單增加 6902 口，至 35690 口；
- 紐元淨多單減少 184 口，至 3047 口。
黃金、白銀及原油
黃金淨多單增加 5136 口，至 195972 口。
白銀淨多單減少 6214 口，至 37475 口。
WTI 原油期貨淨多單減少 50356 口，至 448740 口。
在對經濟復甦的樂觀態度遭受質疑下，黃金的避險需求上升，投機者也再度增持黃金的淨多單。
油價在 OPEC 決定減碼之後，上周先跌後漲，在下跌期間投機者減碼多頭，如今已來到 45 萬口以下。