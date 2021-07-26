〈台幣〉亞洲股匯市震盪 連2貶收28.072元

中國監管風暴擴大，影響亞洲股匯市，外資今 (26) 日轉為提款台股，加大匯出力道，新台幣兌美元應聲貶值，一度逼近 28.1 元重要心理關卡，但出口商月底有拋匯需求，因而壓抑貶勢，終場收 28.072 元，貶值 4.4 分，為連續 2 日交易日貶值。

台股今天開高走低，主要電子權值股走弱，傳產、金融也湧現賣壓，終場指數下跌 169 點，收在全場最低 17403 點，外資終止連 2 買，反手賣超 183 億元。

匯市方面，外資也擴大匯出力道，新台幣兌美元開盤後一路走貶，最低來到 28.09 元，貶值 6.2 分，但在出口商陸續進場拋匯後，因而抵銷部分貶幅，終場以 28.072 元作收，貶 4.4 分。

台北外匯市場成交值 10.18 億美元，元太外匯市場成交值 4.315 億美元，合計 14.495 億美元，量能較前一個交易日明顯增加。

中國政府雷厲風行進行一連串的產業整頓，從網科業開始，一路燒到滴滴出行 APP 被要求下架，再到教育類股禁止上市，外資紛紛出逃，連帶衝擊亞洲股匯市。

觀察亞幣今日表現，根據央行統計，韓元兌美元重貶 0.36%，新台幣兌美元貶值 0.16%，日圓、人民幣分別貶 0.13%、0.11%，新加坡幣同步走軟。

美國聯準會 (Fed) 本周將召開 7 月利率會議，市場預期，利率走廊維持在 0-0.25% 不變，不過，美國通膨居歷史高檔，Fed 是否會進一步釋出更多的縮減 QE (Taper) 預期，成外界關注焦點。