特斯拉財報即將解密！女股神堅持特斯拉上看3000美元

週一 (26 日) 美國電動車大廠特斯拉 (Tesla) 將於盤後釋出最新財報，儘管華爾街空軍不斷來襲，方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德 (Cathie Wood) 堅定對特斯拉看多的信念。

特斯拉 (TSLA-US) 在 1 月份創下歷史新高後，今年其股價表現不佳，上週收於每股 643 美元，較高點下跌近 30%。截稿前，特斯拉週一盤中股價上漲 3.43%，暫報每股 665.45 美元。

Piper Sandler 市場技術人員 Craig Johnson 稱，特斯拉已陷入泥淖，今年半年來其股價都在修正，若跌破 563 美元的關鍵支撐，可能會開始測試去年 11 月低點 408 美元。

華爾街一些投行認為，特斯拉估值過高，Washington Crossing Advisors 的投資組合經理 Chad Morganlander 認為，特斯拉是未來 5 到 15 年電動汽車市場的龍頭企業，但目前估值太高了，本益比泡沫化。

Chad Morganlander 給出了相當高的預期，即 2022 年特斯拉收入將增長 10 倍，但基於估值過高，建議投資人賣出或減持。

方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德是特斯拉堅定的支持者 (圖片：AFP)

方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德 (Cathie Wood) 向來是特斯拉堅定的支持者，女股神堅持 2025 年特斯拉股價上看每股 3000 美元，儘管這個數字被華爾街視為「瘋狂」，遠高於特斯拉目前的股價。

伍德解釋：「我們認為，特斯拉估值如此低主因在於其他分析師眼光短淺，並且分析錯誤，特斯拉是一家多面向的科技公司，但主要受到華爾街汽車分析師關注。」

伍德稱，方舟投資有三位分析師在打造特斯拉新模型，因為特斯拉不僅僅是一家科技公司，還是能源儲存、機器人、人工智慧 (AI) 和軟體即服務的公司。