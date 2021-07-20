美股大屠殺！特斯拉等多檔股票處於熊市

週一 (19 日) 新冠疫情惡化與經濟見頂擔憂，促使美股慘遭大屠殺，華爾街紛紛拋售對經濟較為敏感的週期性股票，能源股領跌，截稿前，一些股票已跌入熊市區域。

道瓊指數尾盤暴跌逾 900 點，有望創下去年 10 月來最差單日表現，標普 500 指數中所有板塊均處於負值，能源股跌幅最大。

熊市被廣泛定義為從最近最高值下跌 20%，截稿前，一些股票已處入熊市區域，與經濟重啟相關股票賣壓出籠，航空和郵輪類股首當其衝。

挪威郵輪 (NCLH-US)、皇家加勒比郵輪 (RCL-US)、嘉年華郵輪 (CCL-US) 都從 52 週的高點下跌了至少 30%。聯合航空 (UAL-US) 暴跌逾 5%，較近期高點約 31%。

能源股隨油價暴跌成為重災區。石油天然氣公司 Diamondback Energy (FANG-US) 和能源技術公司 Enphase Energy 均較近期高點下跌約 30%。

特斯拉成為週一標普成分股中表現最差的 20 檔個股之一。 (圖片：AFP)

週一特斯拉 (TSLA-US) 成為標普成分股中表現最差的 20 檔個股之一，特斯拉較 1 月底觸及的 52 週高點下跌逾 29%。反觀去年特斯拉全年漲幅達 740%，今年其股價命運多舛。

全球知名電視頻道媒體公司 Discovery (DISCA-US) 股價殺到見骨，距 52 週高點暴跌了 60% 以上。避險基金 Archegos Capital 爆倉期間，Discovery 慘遭大拋售。