美債波動率指數衝高 分析師：美股VIX指數可能連動飆升

橫掃全球的「通貨再膨脹」交易，正促使交易者為債券的更高波動做準備，前瞻指標正說明了這一點。分析師擔心，如果情況持續，股市也難免遭殃。

ICE BofA MOVE 指數追蹤美債的隱含波動率，目前已經逼近去年 4 月份以來最高，而歐洲市場的類似指標，也來到 6 月以來的高點。這是由於政府有望推出大規模刺激方案，加上新冠疫苗開始逐步接種，交易員們提高了對全球經濟成長的期望。

主要央行也開始注意到這點。 歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一表示，歐洲央行正「密切監控」政府債券市場。過去兩周，歐洲央行還加快了緊急購債速度，表明央行有意識不讓殖利率上升過快，因為此舉可能導致金融狀況收緊。

長債恐見長期熊市？

熊市陷阱報告 (Bear Traps Report) 作者 Larry McDonald 指出，MOVE 指數本周暴漲後，已經到 200 日均線上方的最高點，這一突破確認了美債處於長期熊市，他同時警告，回顧 5 年的歷史，美債波動率仍有很大的上升空間。

(圖表取自 Zero Hedge)

圖表顯示，前一次 MOVE 指數達此水準，是在美國的選舉日，當時 VIX 為 35(如今是 22)。野村證券 Masanari Takada 先前推算，如果美債拋售從此開始加速，且 CTA 轉向做空美債期貨，那麼波動將使 10 年期美債殖利率被推高至 1.5% 以上。

瑞銀證券股票衍生品研究主管 Stuart Kaiser 認為，基於焦慮情緒在市場的每個角落蔓延，如果目前的利率波動幅度繼續擴大，那麼標普 500 指數的「恐慌標準」將會迎頭趕上。

債券波動可能連動股市動盪

根據 Keiser 的說法，雖然 VIX 指數僅取決於一小部分標普 500 期權，而不是直接取決於殖利率，但股市波動率和利率之間，仍存在概念上的聯繫，因為市場某個領域的焦慮加劇，可能最終也會導致其他領域出現類似的焦慮現象。

(圖表取自 Zero Hedge)

MOVE 與 VIX 相關的圖表顯示，利率波動率在截至周一的 5 天內，上漲了四分之一，而恐慌指數 VIX 徘徊在過去幾個月的低點附近。

使得 VIX 偏低的原因是「通貨再膨脹」交易，它提高了單一股票的分散度，並抑制了指數波動，並且人們樂觀地認為，通貨膨脹對股票的影響性，不如對債券市場的可怕。

但是 Keiser 認為，雖然很難預測，但殖利率再上升 25 個基點，就可能要擔心美股 VIX 出現明顯的反應。