東奧不開放觀眾入場 200億美元舉辦成本難回收

延期一年的東京奧運終於在周五 (23 日) 正式開幕，然而疫情與 Delta 變種病毒的威脅下將不會開放觀眾入場，加上民眾的反對聲浪，原先奧運帶來的商機變危機，東奧 200 億美元舉辦成本不只無法回收，還須承受更龐大的赤字。

朝日新聞最近的民調顯示， 83% 受訪日本民眾認為今年應該延後或取消舉辦東奧，民眾正對理應大肆歡迎的活動表達嚴厲的譴責。民調顯示，日本民眾對東京奧運會的反對聲浪持續。

東京奧運的主要贊助商之一豐田汽車 (Toyota) 上周表示，將不會在日本投放與奧運相關的電視廣告，突顯出舉辦奧運在日本已經變得兩極化。

豐田發言人證實不會派代表出席開幕式，這是考慮到奧運採取無觀眾比賽等各種因素所做的決定。豐田與國際奧會之間簽有價值約 10 億美元的多年贊助協定。

據華爾街日報 (WSJ) 報導，東奧的預算在一年前延期舉辦後暴增至 200 多億美元，其中包括價值數十億美元的體育場館改造、選手村建設和活動行銷。儘管費用可以用奧運的收入來抵消，但由於不開放觀眾進場，今年奧運收入恐低於預期。

奧運組委會 (OCOG) 預估東奧比賽舉辦將帶來 67 億美元的收入，但仍遠遠低於付出的成本，此外，不開放觀眾入場將帶來 8 億美元的損失。

門票損失可能只是一小部分，奧運原先能帶來的潛在商機正成為危機，KNT-CT 表示，原先預估參加東奧的遊客在餐飲、交通、酒店和商品的消費力大約達 20 億美元，如今這些都難以實現。

儘管東奧仍能從贊助商和電視收入獲得資金，但由於疫情的蔓延，整體收入狀況不明朗。

值得注意的是，根據美國外交關係協會 (CDR) 的說法，奧運對很多主辦城市來說是無利可圖的。例如 2008 年北京奧運的收入為 36 億美元，但中國花費 400 多億美元，2012 年倫敦奧運收入為 52 億美元，成本為 180 億美元。

許多政府著眼的並非奧運收入，而是寄望實際創造的就業機會和觀光效益將提振往後多年經濟。但許多研究發現，兩者相關性仍未有明確證據。近年來，隨著成本不斷飆升，奧運對主辦城市經濟意義正在下降。再加上疫情爆發一年多來尚未止息，今年東京奧運為日本帶來的經濟效益又更為薄弱。