福特攜手Lyft 在邁阿密等地推出自動駕駛叫車服務

美國福特汽車 (F-US) 在 21 日 (週三) 宣布與大型叫車服務業者 Lyft(LYFT-US) 合作，將於 5 年時間提供 1000 輛的自駕車給 Lyft， Lyft 則會提供自駕車的行車數據給福特，並取得福特出資的自駕技術公司 Argo AI 的 2.5% 股票。

Lyft 將於今年稍晚使用福特和 Argo AI 研發的自駕車，向美國佛州及德州用戶提供叫車服務，服務區域只限定在邁阿密等地，為了安全將有駕駛坐在車上。

而目前 Lyft 也和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的自動駕駛技術公司 Waymo 合作，在美國亞利桑那州提供相同的叫車服務。

Lyft 和 同業 Uber(UBER-US) 等，都因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情業績惡化，並撤出自動駕駛技術研發。Lyft 將旗下自駕車部門以 5.5 億美元價格賣給日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP)，Uber 則是把旗下自駕車部門 ATG 以 40 億美元價格賣給美國新創公司 Aurora Innovation。

另一方面，資金雄厚的汽車業者也趁著這波肺炎疫情，積極布局叫車服務。例如美國通用汽車 (GM-US) 出資的自動駕駛技術公司 Cruise 3 月宣布，已併購專營退休社區的自動駕駛技術新創公司 Voyage。