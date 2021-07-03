Uber、Lyft祭獎勵解決缺工 成本恐轉嫁消費者

Uber(UBER-US) 與 Lyft(LYFT-US) 由於司機短缺，正投入數百萬美元資金獎勵回歸工作崗位的司機，儘管能暫時解決缺工問題，並緩和部分地區上漲的車資，但公司成本提高，恐怕最後還是會轉嫁到消費者身上。

有分析師預估，缺工問題恐怕還會持續一陣子，至少要到第三季才有望緩解。這也讓 Uber 與 Lyft 不得不認真處裡缺工問題，兩家公司也認為必須找到長期解決方案。

兩家公司高層表示，先以優惠折扣吸引顧客，再獎勵司機復工的業務模式，並不是長久之計。

Uber 美國與加拿大業務主管 Carrol Chang 表示：「要如讓我們的提案吸引司機願意復工，絕對需要經過縝密的計算。」Carrol Chang 的團隊負責為 Uber 處裡人才短缺為題，目前正在討論將為旗下司機提供進修或職涯規劃補助。

了解 Lyft 內部計畫的知情人士透露，該公司正在研究一種降低司機開銷的新合作夥伴關係，其中可能包括在油錢與保險費上提供大幅折扣，甚至購車補助。

Uber 與 Lyft 最近開始透過電子郵件，向司機發出大量的獎勵訊息。然而在這兩家公司爭奪司機的同時，其他行業也正忙著招募低薪工人，這給求職者更多的籌碼與機會。對 Uber 與 Lyft 來說，恰好與他們想盡辦法終結多年鉅額虧損，轉向營利的目標不謀而合。

有分析人士指出，這是 Uber 與 Lyft 計畫在未來幾周宣布一系列解決缺工問題措施的第一步，但仍無法立即解決缺工問題。

Truist Securities 分析師 Youssef Squali 預估，司機短缺情形至少會持續到 9 月，並說從長期來看，消費者應該會有車資上漲的預期心理，但不認為價格會保持在目前的高位。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 上個月曾在推特表示，今年 1 至 5 月 Uber 在美國的車資要漲 27%，而司機每次出勤費用將會增加 37%，不過並未說明此舉是否會推高用戶搭車費率。

追蹤 Uber 與 Lyft 價格的調研公司 Gridwise 估計，美國第二季的搭車費用會比疫情爆發前的 2019 第二季上漲 79%。