殖利率下挫嚇壞市場 專家：美經濟不至於落入衰退

新冠肺炎疫情的惡化與經濟見頂的憂慮，使得美債殖利率下挫，美股也呈現重挫。不過，小摩投資組合經理 Phil Camporeale 認為，市場憂心太過，儘管未來經濟成長可能放緩，但也不至於落入衰退。

據 Dow Jones Market Data 的數據顯示，美國 10 年期公債殖利率週一下跌近 12 個基點，至 1.181%，創下自 2020 年 3 月 23 日以來的最大單日跌幅。

Camporeale 在接受採訪時表示，殖利率走低總是會讓人們感到驚嚇，但從美債殖利率來看，市場似乎太過憂心美國的經濟成長。

Camporeale 表示，美國公債殖利率如今回到了今年 2 月中旬的水準，可是目前美國的經濟狀態遠好於當時。2 月時疫苗接種才剛啟動，但是如今大多數 65 歲以上的美國人已經完成疫苗接踵，有助於使重症病例和住院率保持在較低水平。此外，隨著經濟持續反彈，初領失業金人數現在也遠低於 2 月份水準。

儘管美國經濟成長可能會在第二季觸頂，但 Camporeale 認為這並不意味將從成長高峰走向衰退，他仍然相信美國今年 GDP 成長將高於趨勢。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師 Scott Wren 也認為，美國經濟今年將強勁成長約 7%，並在 2022 年成長約 5%。他表示，從經濟前景來看，美 10 年期公債殖利率過低，他預計到今年年底，殖利率可能會升至 2% 左右。

大摩首席美國經濟學家 Ellen Zentner 曾表示：「我們已經進入更溫和的擴張階段，已經過了成長的高峰，但我們不認為經濟會急劇下跌。」

他預期，在就業增加、被壓抑的儲蓄和持續的財政支持推動下，未來一年經濟將繼續穩健增長。從長期來看，經濟的擴張預期會逐漸降溫至更穩定的上行步伐。